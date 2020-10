Πολιτική

ΥΠΕΞ για Oruc Reis: Ευθεία απειλή κατά της ειρήνης η τουρκική NAVTEX

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη αντίδραση της Αθήνας στην νέα τουρκική πρόκληση, να δεσμεύσει περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου.

«Μείζονα κλιμάκωση και ευθεία απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή» χαρακτηρίζει το υπουργείο Εξωτερικών τη νέα τουρκική Navtex για παράνομες έρευνες νοτίως του Καστελόριζου στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε απόσταση μόλις 6,5 ν.μ. από ελληνικές ακτές.

«Μόλις λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, κατά την οποία η τουρκική πλευρά δεσμεύτηκε να προτείνει ημερομηνία για τις διερευνητικές επαφές, καταδεικνύεται και πάλι η αναξιοπιστία της όπως και το γεγονός ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί ειλικρινά τον διάλογο», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Εμμένει σε επιθετικές και έκνομες τακτικές παρελθόντων αιώνων, επιβεβαιώνοντας περίτρανα τον ρόλο της ως του κατεξοχήν παράγοντα αστάθειας και παραβατικότητας στην περιοχή. Από τη Λιβύη ως το Αιγαίο και την Κύπρο, τη Συρία, το Ιράκ και πλέον και το Ναγκόρνο Καραμπάχ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών και προσθέτει: «Αγνοεί συστηματικά το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τους κανόνες καλής γειτονίας. Δυναμιτίζει κάθε προσπάθεια διαλόγου, περιφρονώντας τις προτροπές της Διεθνούς Κοινότητας. Αδιαφορεί προκλητικά στις παροτρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμμόρφωση προς τη διεθνή νομιμότητα, ως αυτονόητη προϋπόθεση κάθε βήματος προόδου στις ευρωτουρκικές σχέσεις».

«Καλούμε την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή της, να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της, διά των οποίων υπονομεύει συστηματικά την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών και καταλήγει: «Η Ελλάδα, ως σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, δεν εκβιάζεται. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, συμβάλλοντας παράλληλα στην εδραίωση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας».