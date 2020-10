Αθλητικά

Τσιτσιπάς – Σάκκαρη: ακόμα ψηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη

Η πορεία του Έλληνα πρωταθλητή μέχρι τα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός, τον έφερε μια θέση πριν από τον Φέντερερ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την πορεία του έως τα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός ανέβηκε μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη και είναι πλέον 5ος με 5.925 βαθμούς, μετά από 25 διαδοχικές εβδομάδες στην 6η θέση του κόσμου.

Επικεφαλής της κατάταξης παραμένει πάντα ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ακολουθεί ο θριαμβευτής του Ρολάν Γκαρός, Ραφαέλ Ναδάλ, ενώ τρίτος είναι ο Ντομινίκ Τιμ. Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

1. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 11.740 βαθμοί

2. Ράφαελ Ναδάλ (Ισπανία) 9.850

3. Ντόμινικ Τιμ (Αυστρία) 9.125

4. Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 6.630

5. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 5.925

6. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 5.890

7. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 4.650

8. Ντιέγκο Σβάρτζμαν (Αργεντινή) 3.180

9. Ματέο Μπερετίνι (Ιταλία) 3.075

10. Αντρέι Ρουμπλιέφ (Ρωσία) 2.974

Ψηλότερα και η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη ανέβηκε ένα σκαλοπάτι και είναι πλέον στην 23η θέση της παγκόσμιας κατάταξης (WTA) αυτή την εβδομάδα, με 2.300 βαθμούς. Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου είχε εντυπωσιακό άλμα δέκα θέσεων και ανέβηκε στο Νο 266 με 236 βαθμούς, ενώ η Δέσποινα Παπαμιχαήλ έχασε τέσσερις θέσεις και είναι στο Νο 278 του κόσμου με 225 βαθμούς. Στην κορυφή παραμένει η Ασλεϊ Μπάρτι από την Αυστραλία, δεύτερη η Σιμόνε Χάλεπ και στην τρίτη η Ναόμι Οσάκα. Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης, έχει ως εξής:

1. Άσλεϊ Μπάρτι (Αυστραλία) 8.717 βαθμοί

2. Σιμόνα Χάλεπ (Ρουμανία) 7.255

3. Ναόμι Οσάκα (Ιαπωνία) 5.780

4. Σοφία Κένιν (ΗΠΑ) 5.760

5. Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 5.260

6. Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία) 5.205

7. Μπιάνα Αντρεέσκου (Καναδάς) 4.555

8. Πέτρα Κβίτοβα (Τσεχία) 4.505

9. Κίκι Μπέρτενς (Ολλανδία) 4.335

10. Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) 4.080

...

23. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 2.300

...

266. Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου(ΕΛΛΑΔΑ) 236

...

278. Δέσποινα Παπαμιχαήλ (ΕΛΛΑΔΑ) 225