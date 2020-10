Πολιτισμός

Πέθανε η Μάργκαρετ Νόλαν

Έφυγε από την ζωή το «χρυσό» κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, Μάργκαρετ Νόλαν.

Πέθανε η ηθοποιός, Μάργκαρετ Νόλαν, η οποία ήταν το θρυλικό "χρυσό" κορίτσι του Τζέιμς Μπόντ στην ταινία "Goldfinger". Η Βρετανίδα ηθοποιός και μοντέλο, έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τον γιο της, Oscar Deeks.

Ο σκηνοθέτης Έντγκαρ Ράιτ, στην ταινία του οποίου θα συμμετείχε η ηθοποιός και αναμένται να κυκλοφορήσει το 2021, έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση στον λογαριασμό του στο Twitter.

"Είναι θλιβερό καθήκον μου να αναφέρω ότι η ηθοποιός και καλλιτέχνης, η υπέροχη Margaret Nolan έχει πεθάνει. Έχοντας εμφανιστεί με τους Beatles, πέρα από το εικονικό κορίτσι του Μποντ και συμμετείχε και στο καστ του Carry On" έγραψε και δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες της ηθοποιού.