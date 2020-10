Υγεία - Περιβάλλον

Ο κορονοϊός θερίζει το ΕΚΑΒ Δυτικής Ελλάδας

Μειώθηκε ο αριθμός των ασθενοφόρων που βγαίνουν σε βάρδια, μετά τα απανωτά κρούσματα και την καραντίνα εργαζομένων.

Στη «διακεκαυμένη ζώνη» βρίσκεται το ΕΚΑΒ Δυτικής Ελλάδος μετά τα απανωτά κρούσματα κορονοϊού, που είχαν σαν αποτέλεσμα να βρίσκεται σε οριακό σημείο η λειτουργία του.

Στο Ενικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Πάτρας, νοσούν από τον κορονοϊό τρεις εργαζόμενοι, ένας διοικητικός υπάλληλος και δύο διασώστες. Την Τετάρτη διαγνώστηκε θετικός, ένας ακόμη διασώστης στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου. Ο συγκεκριμένο εργαζόταν με απόσπαση στην Πάτρα.

Σε δηλώσεις του στο patrastimes ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Δυτικής Ελλάδος κ. Θεοδωρόπουλος Οι διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ της Πάτρας υπολειτουργούν καθότι οι περισσότεροι υπάλληλοι είναι σε καραντίνα και τα τεστ από τον ΕΟΔΥ ακόμη δεν έχουν γίνει.

Σε κίνηση έμειναν μόνο 33 ασθενοφόρα με αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των ασθενοφόρων που επιχειρούν σε κάθε βάρδια.

Στο μεταξύ πριν από 12 ημέρες 10 διασώστες τέθηκαν σε καραντίνα. Στο ΕΚΑΒ του Αγρινίου, επίσης, 5 διασώστες βρέθηκαν θετικοί στη νόσο Covid-19, με αποτέλεσμα τη μείωση των ασθενοφόρων που επιχειρούν στην περιοχή.