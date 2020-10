Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: κανένα ελαφρυντικό στα ηγετικά στελέχη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δικαστήριο αναγνώρισε ελαφρυντικά μόνο σε 4 βουλευτές και 8 από τους κατηγορούμενους με περιφερειακό ρόλο στην υπόθεση.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στα επτά ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, τα οποία κρίθηκαν ένοχα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, όπως και στον Γιώργο Ρουπακιά που έχει ομολογήσει τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Αντίθετα, ελαφρυντικά αναγνωρίστηκαν σε 4 πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Ευστάθιο Μπούκουρα, Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτη και Νίκο Μίχο.

Το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας, αναγνωρίστηκε και σε 8 κατηγορούμενους, οι οποίοι δεν είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση.

Στο δικαστήριο έφτασε λίγο μετά τις 10:00 ο ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός, ο οποίος έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Ο κ. Λαγός κατέθεσε αίτημα εξαίρεσης του δικαστηρίου και απευθυνόμενος στην Πρόεδρο, είπε, «θεωρώ ότι υπάρχει προκατάληψη απέναντί μας. Μέχρι και ο πρωθυπουργός σας έχει πιέσει για την απόφασή σας».

Χειροκροτήματα και προσαγωγές

Στο άκουσμα της είδησης ότι το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους επτά καταδικασθέντες για την διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης το συγκεντρωμένο πλήθος μπροστά στο Εφετείο ξέσπασε σε χειροκροτήματα φωνάζοντας «ο λαός απαιτεί οι φασίστες φυλακή».

Σε 10 προσαγωγές ατόμων που πρόσκεινται στη Χρυσή Αυγή προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αστυνομία επειδή συγκεντρώθηκαν έξω από το Εφετείο Αθηνών παρά τη σχετική απαγόρευση με απόφαση του γενικού αστυνομικού διευθυντή Αττικής.

Την ίδια ώρα στην λεωφόρο Αλεξάνδρας εξελίσσεται μεγάλη συγκέντρωση κατά της Χρυσής Αυγής με αίτημα «τις ανώτερες δυνατές ποινές» για τους καταδικασμένους. Το ρεύμα κυκλοφορίας από Πατησίων προς Κηφισίας είναι κλειστό μπροστά στο Εφετείο.

Νωρίτερα, η Μάγδα Φύσσα, η οποία έφτασε στο Εφετείο για την συνέχιση της δικονομικής διαδικασίας, καταχειροκροτήθηκε από τους συγκεντρωμένους.

Συνήγορος Λαγού: παραβιάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας

Το αίτημα του Γιάννη Λαγού για εξαίρεση των μελών του δικαστηρίου ανέπτυξε ο συνήγορός του, Κωνσταντίνος Πλεύρης, ο οποίος διευκρίνισε ότι ζητά την εξαίρεση τακτικών και αναπληρωματικών μελών, αλλά όχι της εισαγγελέως και του αναπληρωτή εισαγγελέα.

Ο συνήγορος, ο οποίος διορίστηκε σήμερα στο δικαστήριο, υποστήριξε ότι το αίτημά του αφορά υπόνοιες αμεροληψίας του δικαστηρίου λόγω επηρεασμού από την έκδοση της απόφασης ενοχής και μετά, καθώς και για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας. Με την έναρξη της τοποθέτησής του, ο κ. Πλεύρης ανέφερε, «Νόμιζα ότι έρχομαι σε δικαστήριο της Γαλλικής Επανάστασης, όπου υπήρχαν πλήθη απ' έξω που αποδοκίμαζαν τους συνηγόρους των κατηγορουμένων και δεν ξέρω αν θα φύγω υγιής από αυτήν την αίθουσα. Ελπίζω να εγγυάται το δικαστήριό σας τη σωματική μου ακεραιότητα».

Ο κ. Πλεύρης, επικαλούμενος τη συνθήκη για τα δικαιώματα του ανθρώπου, υποστήριξε ότι παραβιάστηκε το δικαίωμα του κατηγορουμένου να τεκμαίρεται αθώος μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης. Και συνέχισε λέγοντας ότι υπό την ανοχή του δικαστηρίου υπήρξε καταιγισμός δηλώσεων μετά την έκδοση για τις ενοχές, από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα πολιτικά κόμματα, τα ΜΜΕ και τους διαδηλωτές στον δρόμο.

«Ελπίζω πως δεν έχετε επηρεαστεί, όμως για την υποβολή της αίτησης εξαίρεσης απαιτείται όχι βεβαιότητα, αλλά απλή υπόνοια. Εδώ είχαμε μια σειρά παραβιάσεων της Αρχής των εξουσιών», σημείωσε.

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε «σε πινακίδες "Δεν είναι αθώοι" που αναρτήθησαν στη Βουλή, στην ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που εκφράζει ικανοποίηση, στην ανακοίνωση της ΠτΔ περί του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά και σε ΜΜΕ», τονίζοντας ότι όλα αυτά «συνιστούν ευθεία και βάναυσο παράβαση του τεκμηρίου αθωότητας».

Υποστήριξε, επίσης, ότι υπό την ανοχή του δικαστηρίου μετατράπηκε μία ποινική σε πολιτική δίκη. «Το δικαστήριό σας δεν δικάζει ούτε τον φασισμό ούτε τη δημοκρατία. Δικάζει πράξεις. Ο φασισμός και ο ναζισμός άλλωστε είναι ιδεολογίες. Δεν δικάζονται οι ιδεολογίες. Δεν νικάται ο φασισμός εδώ, ούτε με δικαστικές αποφάσεις. Και σας το λέω εγώ που δεν ανήκω στη Χρυσή Αυγή», επεσήμανε.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Πλεύρης επικαλέστηκε, ακόμη, άρθρο του καθηγητή Ποινικού Δικαίου Ηλία Αναγνωστόπουλου, που αποκάλεσε αίσχος τις συγκεντρώσεις έξω από το δικαστήριο. Επιπλέο, στράφηκε και σε βάρος πολιτικών αρχηγών: «Ήρθαν εδώ πολιτικοί αρχηγοί. Ήρθε εδώ ο κ. Κουτσούμπας και μίλησε για εγκληματική οργάνωση. Ποιός; Αυτός που ο δημοκράτης Γεώργιος Παπανδρέου, ο Γέρος της Δημοκρατίας, χαρακτήρισε το κόμμα του "κόμμα εγκληματικής προδοσίας"».

Στη συνέχεια, μιλώντας για τη συγκέντρωση έξω από το Εφετείο την ημέρα της απόφασης επί της ενοχής, χρησιμοποίησε τη φράση «ετερόκλητος όχλος», διευκρινίζοντας: «Προβαίνω σε αυτόν τον χαρακτηρισμό γιατί ήταν ανάλογος με αυτόν του κ. Τσίπρα, που χαρακτήρισε ετερόκλητο όχλο εκείνους που διαδήλωναν για τη Μακεδονία».

Το δικαστήριο έχει αποσυρθεί για να αποφανθεί εάν κρίνεται παραδεκτή ή όχι η αίτηση. Εάν κριθεί παραδεκτή για το ζήτημα της εξαίρεσης ή μη των δικαστών, τότε θα αποφανθεί άλλη σύνθεση που θα ανέβει στην έδρα.