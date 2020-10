Κόσμος

Μπορέλ: οι τουρκικές γεωτρήσεις στο “μικροσκόπιο” των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Ένα από τα βασικά θέματα, στο οποίο θα στρέψουν την προσοχή τους οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, θα είναι οι «τουρκικές γεωτρήσεις στη Μεσόγειο», όπως ανέφερε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών, στο Λουξεμβούργο.

Παράλληλα, θα συζητηθούν οι σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία, ο διάλογος Βελιγραδίου-Πρίστινας, η κατάσταση στη Λευκορωσία, η Λατινική Αμερική, η Καραϊβική, αλλά και το ζήτημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, σύμφωνα με τον κ. Μπορέλ.

Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί περίπου στις 16:15 ώρα Ελλάδας.