Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγή: Προσαγωγές υποστηρικτών της έξω από το Εφετείο (εικόνες)

Μικρός αριθμός υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής συγκεντρώθηκε έξω από το Εφετείο. Καταχειροκροτήθηκε κατά την είσοδό της η Μάγδα Φύσσα.

Σε 10 προσαγωγές ατόμων που πρόσκεινται στη Χρυσή Αυγή προχώρησε η αστυνομία επειδή συγκεντρώθηκαν έξω από το Εφετείο Αθηνών παρά τη σχετική απαγόρευση με απόφαση του γενικού αστυνομικού διευθυντή Αττικής.

Την ίδια ώρα στην λεωφόρο Αλεξάνδρας πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση κατά της Χρυσής Αυγής με αίτημα «τις ανώτερες δυνατές ποινές» για τους καταδικασμένους.

Η κίνηση των οχημάτων είχε διακοπεί, αλλά λίγο μετά τις 12 αποκαταστάθηκε και διεξάγεται κανονικά.

Νωρίτερα, η Μάγδα Φύσσα, η οποία έφτασε στο Εφετείο για την συνέχιση της δικονομικής διαδικασίας, καταχειροκροτήθηκε από τους συγκεντρωμένους.