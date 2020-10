Κοινωνία

Δραπέτης έπεσε στα χέρια των Αρχών σε τυχαίο τροχονομικό έλεγχο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας είχε παραβιάσει άδεια που του είχε χορηγηθεί το 2019 από σωφρονιστικό ίδρυμα. Τι άλλο εντόπισαν οι αστυνομικές Αρχές.

Στη σύλληψη ενός 36χρονου δραπέτη από τις φυλακές Κασσάνδρας, ο οποίος δεν είχε επιστρέψει μετά από άδεια και αναζητούνταν από τον Ιανουάριο του 2019, προχώρησαν αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, στον Εύοσμο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο με συνοδηγό τον 36χρονο, γεωργιανής καταγωγής, και οδηγό έναν 49χρονο Έλληνα, ο οποίος συνελήφθη για παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Σε έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην κατοχή του δραπέτη:

1 ένα πυροβόλο όπλο με φυσίγγια,

2 δύο πλαστά χαρτονομίσματα των δέκα 10 ευρώ και

1 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, καθώς και 1 άδεια ικανότητας οδήγησης με στοιχεία έτερου ατόμου, για τα οποία είχε δηλωθεί απώλεια τέλη Απριλίου.

Επιπλέον, εντός του οχήματος, που αποτελεί ιδιοκτησία του 49χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιμελώς κρυμμένα ένα 1 ψεύτικο πλαστικό όπλο και 2 μαχαίρια για άμυνα και επίθεση.

Σημειώνεται ότι, ο 36χρονος είχε παραβιάσει άδεια που του είχε χορηγηθεί τον Ιανουάριο του 2019 από το Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας, όπου εξέτιε ποινή φυλάκισης για διακεκριμένες κλοπές.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από το Τμήμα Ασφαλείας Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.