Κορονοϊός: Χιλιάδες νέα κρούσματα σε 24 ώρες στην Ρωσία

Η πανδημία "χτυπά" χωρίς έλεος την χώρα.

Η Ρωσία κατέγραψε σήμερα 13.592 νέα κρούσματα κορονοϊού, σχεδόν τα περισσότερα που έχουν καταγραφεί μέσα σε μια μόνο ημέρα από τότε που εμφανίστηκε η πανδημία, με τα οποία ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων ανήλθε σε 1.312.310.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι, κατά το περασμένο 24ωρο, πέθαναν 125 άνθρωποι από covid-19, με τους οποίους ο επίσημος αριθμός θανάτων από την νόσο ανήλθε σε 22.722.

Η Ρωσία, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 145 εκατομμύρια κατοίκους, έχει καταγράψει τον τέταρτο υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων στον κόσμο από την έναρξη της πανδημίας.