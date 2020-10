Οικονομία

Χιλιάδες ευρώ “πέταξαν” από τον λογαριασμό του λόγω... τεχνικού προβλήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τί συμβαίνει με τις απάτες σε βάρος χρηστών του διαδικτύου. Νέα μέθοδος και με “μαϊμού” υπαλλήλους του ΕΛΓΑ.

Νέα ηλεκτρονική απάτη σημειώθηκε στην περιοχή του Αιγίου.

Ειδικότερα, άγνωστος, προσποιούμενος τον τεχνικό υπολογιστών, τηλεφώνησε σε ανυποψίαστο χρήστη του ίντερνετ, ο οποίος πείστηκε ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα και πως πρέπει να επισκευαστεί άμεσα. Με τη μέθοδο αυτή, οι δράστες, αποσπούν ηλεκτρονικούς κωδικούς και "αδειάζουν" τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη φορά κατάφεραν να "σηκώσουν" το ποσό των 2.000 ευρώ!

Την ίδια στιγμή, θύματα απάτης φαίνεται ότι έχουν πέσει αρκετοί αγρότες σε χωριά της δυτικής Ελλάδας. Η παράνομη δράση φέρεται πως εντοπίστηκε από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί οι δράστες, με την έρευνα της αστυνομίας να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η νέα μέθοδος απάτης πέραν των συνεχόμενων που γίνεται τις τελευταίες ημέρες ηλεκτρονικά, είναι η εξής: Εμφανίζονται δύο καλοντυμένοι κύριοι ως υπάλληλοι του ΕΛΓΑ και πείθουν τους αγρότες, ότι με κάποιο συγκεκριμένο ποσό θα μπορούν να μεσολαβήσουν ώστε να πάρουν αποζημιώσεις για τις καλλιέργειές τους.

Η εν λόγω απάτη αποκαλύφθηκε και τώρα βρίσκονται στο στόχαστρο των αστυνομικών Αρχών, που αναζητούν τα ίχνη τους.