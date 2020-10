Πολιτική

Σακελλαροπούλου: να μη ξαναδούμε στην πατρίδα μας νοσταλγούς του ναζισμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα της ΠτΔ για 76η επέτειο της Απελευθέρωσης της Αθήνας από τα στρατεύματα κατοχής.

«Σκύβουμε με σεβασμό το κεφάλι στη μνήμη όσων αγωνίστηκαν για την ελευθερία, με την ευχή να μην ξαναδούμε ποτέ στην πατρίδα μας, στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία, νοσταλγούς ιδεολογιών που αιματοκύλησαν τον κόσμο, εκφραστές και υποστηρικτές του ναζισμού, του φασισμού, της μισαλλοδοξίας», δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με την ευκαιρία του εορτασμού της 76ης επετείου Απελευθέρωσης της Αθήνας από τα στρατεύματα κατοχής.

Όπως τόνισε η Πρόεδρος, «Σαν σήμερα, πριν από εβδομήντα έξι χρόνια, η Αθήνα απελευθερώθηκε από το ναζιστικό ζυγό. Ήταν μια μέρα εθνικής ανάτασης, συλλογικής χαράς, αναπτερωμένης ελπίδας. Μια μέρα που δικαίωνε τον αγώνα και τις θυσίες του ελληνικού λαού στα χρόνια της γερμανικής Κατοχής».

H κυρία Σακελλαροπούλου παρέστη, νωρίτερα σήμερα, στην έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου

.