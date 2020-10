Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Αργύρης Πανταζάρας... σολάρει ως “Τάκης Δοξαράς”

Δείτε λεπτομέρειες για τον ρόλο που θα ενσαρκώσει από το επεισόδιο της Δευτέρας.

Ο Αργύρης Πανταζάρας μπαίνει στη σειρά «Άγριες Μέλισσες» και θα ενσαρκώσει τον Τάκη Δοξαρά.

Λίγα λόγια για τον ρόλο του

Ο Τάκης Δοξαράς είναι μπουζουξής που εργάζεται στο καμπαρέ «Χαβάη». Θα γνωρίσει τη Δρόσω, στη διάρκεια της μετακόμισής της στην Αθήνα, και θα γίνει ο σύντροφος και ο προστάτης της.

Είναι καταφερτζής, μαλαγάνας και ξέρει να παίρνει αυτό που θέλει, και με το καλό και με το άγριο, αν χρειαστεί.

Θα δημιουργήσει μια ιδιότυπη σχέση με τη Δρόσω και θα δώσει μάχη για να την κρατήσει κοντά του.