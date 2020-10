Κόσμος

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Εκεχειρία μόνο στα.. λόγια

Μαίνονται οι συγκρούσεις Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν, παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε το Σάββατο.

Συγκρούσεις μαίνονταν σήμερα μεταξύ των αυτονομιστικών δυνάμεων του Ναγκόρνο Καραμπάχ και του στρατού του Αζερμπαϊτζάν, κατά παράβαση της ανθρωπιστικής εκεχειρίας που τέθηκε σε εφαρμογή το Σάββατο και συμφωνήθηκε υπό την αιγίδα της Ρωσίας.

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι οι θέσεις του στρατού του έγιναν στόχος βομβαρδισμών στη διάρκεια της νύκτας. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ, που αναγνωρίζεται διεθνώς ως μέρος του Αζερμπαϊτζάν αλλά διοικείται από Αρμένιους, απάντησε ότι οι δυνάμεις του απώθησαν τις επιθέσεις του αζέρικου στρατού.

Η εκεχειρία επλήγη ήδη από χθες όταν το Μπακού ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον ενός αρμένικου τάγματος, έπειτα από μια επίθεση της Αρμενίας με ρουκέτες εναντίον πολιτικού κτιρίου.

Η Αρμενία διέψευσε και τους δύο ισχυρισμούς του Αζερμπαϊτζάν.

Η ανθρωπιστική εκεχειρία, που τέθηκε σε ισχύ το Σάββατο, συμφωνήθηκε στη διάρκεια συνομιλιών που διεξήχθησαν στη Μόσχα, προκειμένου οι αυτονομιστικές δυνάμεις του Ναγκόρνο Καραμπάχ και ο στρατός του Αζερμπαϊτζάν να ανταλλάξουν κρατούμενους και νεκρούς.

Οι συνομιλίες αυτές ήταν η πρώτη διπλωματική επαφή των δύο πρώην σοβιετικών δημοκρατιών μετά το ξέσπασμα του τελευταίου γύρου των εχθροπραξιών στον θύλακα, στις 27 Σεπτεμβρίου. Περίπου 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έκτοτε, εκ των οποίων περίπου 60 άμαχοι, όμως ο πραγματικός απολογισμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος καθώς το Μπακού δεν ανακοινώσει τον αριθμό των στρατιωτών του που έχουν σκοτωθεί.

Κάθε πλευρά ισχυρίζεται ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες στρατιώτες της άλλης, την οποία κατηγορεί και για σκόπιμες επιθέσεις εναντίον κατοικημένων περιοχών.

Ο Ζόχραμπ Μνατσακανιάν, ο υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας, αναμένεται σήμερα στη Μόσχα για να συνομιλήσει με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο φόβος της διεθνούς κοινότητας είναι να διεθνοποιηθεί η σύγκρουση, με την Άγκυρα να ενθαρρύνει την επίθεση του Αζερμπαϊτζάν και τη Μόσχα να συνδέεται με την Αρμενία με στρατιωτική συμφωνία.

Εξάλλου η Τουρκία κατηγορείται ότι έχει στείλει Σύρους μισθοφόρους για να πολεμήσουν στο πλευρό του αζέρικού στρατού.