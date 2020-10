Κοινωνία

Φωτιά στα Σπάτα

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.



Φωτιά ξέσπασε, το μεσημέρι της Δευτέρας, σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στα Σπάτα και την Αρτέμιδα και συγκεκριμένα στην περιοχή Ήμερος Πεύκος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα.