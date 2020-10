Life

Σύνοδος για την εκπαίδευση 175 εκατομμυρίων παιδιών στις φτωχές χώρες

Ποιοι και ποτε διοργανώνουν την Σύνοδο για να βοηθηθούν παιδιά από 87 χώρες.

Το Λονδίνο και το Ναϊρόμπι ανακοίνωσαν ότι το επόμενο έτος θα διοργανώσουν σύνοδο προκειμένου να συγκεντρώσουν πόρους για τη στήριξη της εκπαίδευσης των παιδιών στις φτωχές χώρες, υπογραμμίζοντας ότι η πανδημία του κορονοϊού κινδυνεύει να στερήσει από εκατομμύρια παιδιά το σχολείο.

Η σύνοδος αυτή για τη συγκέντρωση πόρων για την Παγκόσμια Εταιρική Σχέση για την Εκπαίδευση (GPE) θα πραγματοποιηθεί “στα μέσα του 2021” στη Βρετανία, χρονιά κατά την οποία το Λονδίνο θα έχει την προεδρία της G7. Συμπρόεδροι της συνόδου θα είναι ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο Κενυάτης πρόεδρος Ουχούρου Κενυάτα.

Η GPE ξεκίνησε την “πιο φιλόδοξη και πιο επείγουσα” εκστρατεία της για τη συγκέντρωση τουλάχιστον 5 δισεκατομμύριων δολαρίων τα πέντε επόμενα χρόνια προκειμένου να βοηθήσει να πάνε σχολείο 175 εκατομμύρια παιδιά σε 87 χώρες με χαμηλό εισόδημα.

Πριν την πανδημία 9 μαθητές στους 10 σε χώρες με χαμηλό εισόδημα δεν μπορούσαν να διαβάσουν σωστά στην ηλικία των 10 ετών.

“Από τότε που ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού, ο αριθμός των παιδιών που δεν πηγαίνουν σχολείο σε παγκόσμιο επίπεδο ξεπέρασε το 1,3 δισεκατομμύριο. Αυτό το δυναμικό που σπαταλιέται και αυτές οι ευκαιρίες που χάνονται είναι μια τραγωδία, όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για κάθε έναν από εμάς”, τόνισε ο Τζόνσον.

“Καλώ τη διεθνή κοινότητα να ενωθεί, να βάλει το χέρι στο πορτοφόλι για να διασφαλίσει ότι θα χρηματοδοτήσουμε το κρίσιμης σημασίας έργο τους ώστε να δώσουμε σε κάθε παιδί την ευκαιρία για μάθηση”, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Κένυας από την πλευρά του, μια χώρα που συνεργάζεται με την GPE από το 2005, εξήγησε ότι πρόκειται “για μια συνεργασία κλειδί” προκειμένου η χώρα του να επενδύσει στην εκπαίδευση των παιδιών, κυρίως των κοριτσιών.

Ο Κενυάτα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα “να αναλάβει φιλόδοξες δεσμεύσεις και να επενδύσει σε μια εκπαίδευση ποιότητας προκειμένου τα παιδιά μας και οι νέοι μας να έχουν τις ικανότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να αδράξουν τις εκαιρίες του 21ου αιώνα”.

Από τη δημιουργία της το 2002 η GPE έχει συμβάλει στην εκπαίδευση 160 εκατομμυρίων παιδιών και στον διπλασιασμό του αριθμού των κοριτσιών που πηγαίνουν σχολείο στις χώρες όπου δραστηριοποιείται.