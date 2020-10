Κώστας Αντετοκούνμπο : Με την ελληνική σημαία στην απονομή των Λέικερς (εικόνες)

Ο πρώτος Έλληνας που κατακτά τον τίτλο του ΝΒΑ έγινε ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Η εμφάνισή του που συγκίνησε.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά τον τίτλο του ΝΒΑ στην Ιστορία! Τι κι αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ένας back to back All Star και ΜVP του ΝΒΑ, πρωταγωνιστεί στους Μιλγουόκι Μπακς και αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους παίκτες του πλανήτη; Ο μικρός αδελφός του φορά από τα ξημερώματα το δαχτυλίδι του πρωταθλητή, στόχος που δεν έχει επιτευχθεί ακόμη για τον Greek Freak. Με την ελληνική σημαία στον έναν ώμο, και αυτή της Νιγηρίας στον άλλον, εμφανίστηκε ο Κώστας Αντετοκούνμπο στην απονομή του τίτλου του πρωταθλητή για τους Λος Άντζελες Λέικερς, μετά το 4-2 στη σειρά των τελικών με τους Μαϊάμι Χιτ!

Ο συμπαίκτης του Κώστα Αντετοκούνμπο, στους Λέικερς, Τζαβέλ ΜακΓκι, δεν... κρατήθηκε και στα αποδυτήρια θέλησε να πειράξει τον μικρότερο αδελφό του Γιάννη Αντετοκούνμπο. «Όλοι μιλάτε για τον "Greek Freak", αλλά ο Κώστας το κέρδισε πρώτος” είπε χαρακτηριστικά ο ΜακΓκι.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στα πλέι οφ, αγωνίστηκε μόνο σε πέντε αγώνες της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ, αλλά το όνομά του είναι πλέον γραμμένο με «χρυσά γράμματα» στην Ιστορία του ΝΒΑ.

Οι ομογενείς Ελληνο-Αμερικανοί, Λου Τσιορόπουλος (Μπόστον Σέλτικς) και Κερτ Ράμπις (Λος Άντζελες Λέικερς), έχουν κατακτήσει τον τίτλο του ΝΒΑ, ο πρώτος τη δεκαετία του 50 και ο δεύτερος της δεκαετία του 80.

“I look forward to celebrating with you. Until then, I will bring back the trophy to Los Angeles, where it belongs.” - @JeanieBuss pic.twitter.com/BWu0Jns4Eb