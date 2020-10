Πολιτική

Ιωάννης Βαρβιτσιώτης για Χρυσή Αυγή: απόφαση - σταθμός στα δικαστικά χρονικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο πρώην Υπουργός για την σημασία της απόφασης και πως την συνδέει με την δίκη των πρωταίτιων της Χούντας

Σε δήλωση του, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, αναφέρει «ως πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, οφείλω να εξάρω το αμερόληπτο και ακριβοδίκαιο της κρίσεως του Δικαστηρίου που δίκασε την Χρυσή Αυγή.

Πρόκειται για απόφαση ιστορική που αποτελεί σταθμό στα δικαστικά χρονικά και την Ελληνική ιστορία.

Προστιθέμενη δε, στις αποφάσεις των Δικαστηρίων που εδίκασαν τους πρωταιτίους του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου και τους βασανιστές του προκύψαντος δικτατορικού καθεστώτος, εδραιώνει την πεποίθηση ότι ένα από τα μεγάλα οχυρά της Ελληνικής Δημοκρατίας, είναι η Δικαιοσύνη.

Δεν είναι τυχαίο, ότι η κίνηση των ποινικών διαδικασιών, κατά των θλιβερών αυτών υποθέσεων και η εκδίκαση αυτών, έγιναν επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας».