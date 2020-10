Πολιτική

O Δένδιας ενημέρωσε τους ΥΠΕΞ της ΕΕ για τις τουρκικές προκλήσεις

Πως χαρακτήρισε την στάση της Άγκυρας ο Υπουργός Εξωτερικών, σε δηλώσεις του μετά από το Συμβούλιο.

της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

«Η Τουρκία ενεργεί ως ταραξίας της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που συνεδριάζει σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Συγκεκριμένα ο Νίκος Δένδιας δήλωσε:

«Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου στο Συμβούλιο για τις νέες παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα νοτίως του Καστελλόριζου. Τους εξήγησα επίσης αυτό το οποίο είναι προφανές. Ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής όλων των προβληματικών καταστάσεων στην περιοχή. Ναγκόρνο Καραμπάχ, Συρία, Ιράκ, Λιβύη, Κύπρος, νοτιοανατολική Μεσόγειος.

Ο κοινός παρονομαστής είναι η Τουρκία. Η Τουρκία ενεργεί ως ταραξίας της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Οι ενέργειες αυτές είναι αντίθετες με το Διεθνές Δίκαιο και με όλα τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.»