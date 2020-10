Οικονομία

Δικογραφία κατά e-shop για είσπραξη ποσών χωρίς παράδοση προϊόντων

Δεκάδες οι εξαπατημένοι καταναλωτές, τεράστια κέρδη για τους υπεύθυνους της “επιχείρησης”. Οδηγίες από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εξιχνιάστηκαν (84) υποθέσεις απατηλής πώλησης συσκευών κινητής τηλεφωνίας, μέσω συγκεκριμένης ιστοσελίδας - διαδικτυακού καταστήματος, σε ιδιαίτερα δελεαστικές τιμές, με το παράνομο περιουσιακό όφελος, από την μέχρι σήμερα έρευνα, να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες, που περιήλθαν στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και σε άλλες αστυνομικές υπηρεσίες, σχετικά με την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών από ιστοσελίδα - διαδικτυακό κατάστημα, για τις οποίες ουδέποτε παραδόθηκαν οι αγορασθείσες συσκευές.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi):

αρχικά οι υποψήφιοι αγοραστές, ύστερα από αναζήτηση συσκευών κινητών τηλεφώνων σε ιστοσελίδα διαμεσολάβησης, παραπέμπονταν στο συνεργαζόμενο ηλεκτρονικό κατάστημα, όπου εντόπιζαν αυτές σε δελεαστικές τιμές πώλησης,

στη συνέχεια προέβαιναν σε παραγγελίες, προπληρώνοντας το σχετικό αντίτιμο, είτε με χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, είτε με μεταφορά του ποσού στο τραπεζικό λογαριασμό του καταστήματος, καθ’ υπόδειξη των υπαλλήλων αυτού,

μετά το πέρας της προθεσμίας για την παραλαβή των προϊόντων και αφού δεν είχε πραγματοποιηθεί η αποστολή τους, προέβαιναν σε επικοινωνία με το κατάστημα, υπάλληλοι του οποίου δήλωναν αδυναμία αποστολής, ενώ τους γνωστοποιούσαν την επιστροφή των χρηματικών ποσών, γεγονός το οποίο ουδέποτε ελάμβανε χώρα.

Ακολούθησε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, των ψηφιακών στοιχείων και δεδομένων, προς διερεύνηση και διαλεύκανση της υπόθεσης, αξιοποίηση των στοιχείων του συγκεντρωθέντος προανακριτικού υλικού, καθώς και περαιτέρω αστυνομική προανάκριση, από την οποία τεκμηριώθηκε η συμμετοχή των προαναφερόμενων.

Για τις υποθέσεις σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος ημεδαπού και αλλοδαπού για απάτες τετελεσμένες κατά εξακολούθηση, συρροή και συναυτουργία, σύσταση συμμορίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η οποία υπεβλήθη στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Οδηγίες από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενημερώνει τους χρήστες του διαδικτύου για τους κινδύνους και τι πρέπει να προσέχουν σε συναλλαγές που πραγματοποιούν μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων:

Πριν πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω μιας ιστοσελίδας, θα πρέπει να επικοινωνούμε με το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) ή την εταιρεία, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε εάν θα λάβουμε απάντηση και αν υφίσταται – λειτουργεί η επιχείρηση και έχει φυσική έδρα.

Να αναζητούμε πληροφορίες και σχετικές αναρτήσεις, για την αξιοπιστία του ηλεκτρονικού καταστήματος και πώς το διαδικτυακό κατάστημα διαχειρίζεται τυχόν παράπονα πελατών του.

Να ζητάμε την αυθεντική απόδειξη ή γραπτή απόδειξη αγοράς.

Να προσέχουμε ιδιαιτέρως όταν η προσφορά φαίνεται πολύ καλή για να είναι αληθινή και το άλλο μέρος ασκεί συνεχώς πίεση για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας.

Θα πρέπει να πραγματοποιούμε πάντα τις συναλλαγές μας πληκτρολογώντας οι ίδιοι τη διεύθυνση της αντίστοιχης ιστοσελίδας. Να μην κάνουμε «κλικ» πάνω σε συνδέσμους (links) από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς υπάρχει περίπτωση να είναι απατηλά.

Να πραγματοποιούμε τις πληρωμές-συναλλαγές μας μόνο μέσω ιστοσελίδων που έχουν το εικονίδιο ασφαλείας (μία κλειδαριά πάνω αριστερά στον browser).