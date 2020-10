Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Τέλος ο Πογιάτος

Ανακοινώθηκε και τυπικά το "διαζύγιο" των "πρασίνων" με τον Ισπανό προπονητή. Ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του.

«Τέλος» και τυπικά αποτελεί από τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Ντάνι Πογιάτος. Ο 42χρονος τεχνικός ενημερώθηκε το πρωί της Δευτέρας από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού πως δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία τους κι αφού πήγε πρώτα στο «Γ. Καλαφάτης» για μαζέψει τα πράγματά του, κι ακολούθως μετέβη στην ΠΑΕ για τις τελικές συζητήσεις, προκειμένου να λύσει το συμβόλαιό του που είχε διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2022.

Λίγη ώρα μετά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το «διαζύγιο» των δύο πλευρών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, κ. Ντάνι Πογιάτος. Τα αρνητικά αποτελέσματα και η αγωνιστική εικόνα της ομάδας δεν βοήθησαν να συνεχιστεί η κοινή μας πορεία. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Η προπόνηση, που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Δευτέρας (12/10), θα πραγματοποιηθεί υπό τις οδηγίες του προπονητή της Κ19, Σωτήρη Συλαϊδόπουλου. Ο τελευταίος μάλιστα αναμένεται να ενταχθεί και στο προπονητικό τιμ που θα στελεχωθεί δίπλα στο νέο τεχνικό των «πράσινων», που όπως όλα δείχνουν θα είναι ο Ρουμάνος Λάζλο Μπόλονι.

Μάλιστα , ο Λάζλο Μπόλονι φέρεται να είναι στη χώρα μας για να οριστικοποιήσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με το «voetbalkrant».