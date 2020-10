Οικονομία

ΚΥΑ για αναδρομικά συνταξιούχων: Πώς θα πληρωθούν σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Τι προβλέπουν οι δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η καταβολή των αναδρομικών, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, σε 1,1 εκατομμύριο συνταξιούχους, με την υπογραφή των δύο Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν όλες τις λεπτομέρειες και για τον δημόσιο και για τον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, δικαιούχοι καθίστανται οι νόμιμοι κληρονόμοι κατά το ποσοστό του κληρονομικού δικαιώματός τους, με υποβολή αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Για τους δικαιούχους-κληρονόμους πραγματοποιείται απολογιστικός δειγματοληπτικός έλεγχος. Οι αιτούντες που επιλέγονται στο δείγμα, ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και υποχρεούνται εντός 15 ημερών να προσέλθουν στο αρμόδιο υποκατάστημα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης από υπαιτιότητά τους, αναζητούνται τα καταβαλλόμενα ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Η καταβολή των επιστρεπτέων ποσών από τον e-ΕΦΚΑ γίνεται με εφάπαξ καταβολή.

Το μικτό ποσό, που προκύπτει, μετά τον υπολογισμό των επιστρεπτέων ποσών, υπόκειται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη σε ποσοστό 4% για το διάστημα από τις 11.6.2015 έως τις 31.06.2015 και σε ποσοστό 6% από την 1η.07.2015 έως τις 12.5.2016.

Τα ποσά καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους, είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά Ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Επίσης, κατά την καταβολή των ποσών, δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, αλλά ούτε και παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Αναλυτικά οι ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας: