Διπλό φονικό στο Λουτράκι: Ποιος είναι ο βασικός ύποπτος - Ταυτοποιήθηκε το δεύτερο θύμα

Σοκάρει ο τρόπος που επιτέθηκε στα θύματα ο δράστης της στυγερής δολοφονίας.

Επιβεβαιώθηκε η ταυτότητα και του δευτέρου θύματος του στυγερού εγκλήματος στο Λουτράκι ενώ η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το loutrakiblog.gr, δολοφονημένος δίπλα στην 45χρονη Ουκρανή βρέθηκε 42χρονος φαρμακοποιός που διατηρούσε φαρμακείο στο Λουτράκι επί της οδού Καραϊσκάκη και Μεγάλου Αλεξάνδρου, δίπλα από το σπίτι της άτυχης γυναίκας.

Που στρέφονται οι έρευνες

Βασικός ύποπτος της διπλής δολοφονίας είναι ένας 45χρονος σεσημασμένος Αλβανός για ληστείες και ναρκωτικά, ο οποίος φέρεται να παρενοχλούσε συχνά τον τελευταίο καιρό την άτυχη μασέρ καθώς δεν αποδεχόταν για κανέναν λόγο τον χωρισμό τους και το γεγονός ότι ήθελε να συνεχίσει την ζωή της.σεσημασμένος Αλβανός, πρώην σύντροφος της γυναίκας.

Ο δράστης ο οποίος χρησιμοποίησε γεωργικό εργαλείο ή μπαλτά , κατάφερε απανωτά χτυπήματα στα θύματά του σε όλο τους το σώμα και κυρίως στα κεφάλια.

Αμέσως μετά την πράξη τους κλείδωσε τις πόρτες, έβαλε λουκέτα και έφυγε με το όχημα της Ουκρανής το οποίο εγκατέλειψε και του έβαλε φωτιά, περίπου 500 μέτρα μακριά από το σπίτι της.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για την εξιχνίαση υπόθεσης ανθρωποκτονίας που διαπράχθηκε σε βάρος δύο (2) ατόμων, 43χρονης αλλοδαπής και 42χρονου ημεδαπού.

Ειδικότερα, χθες (11.10.2020) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων εντοπίσθηκαν σε οικία της 43χρονης η ίδια και ο 42χρονος θανάσιμα τραυματισμένοι, φέροντας πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι.

Στο σημείο μετέβησαν κλιμάκια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας/Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κορίνθου.