Κοινωνία

Αλαλούμ με την απεργία στα μέσα μεταφοράς την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΟΣΜΕ προκήρυξε 24ωρη απεργία για λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Διαχωρίζουν την θέση τους τα συνδικάτα των ΟΑΣΑ και ΗΛΠΑΠ. Στάση εργασίας στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Την κήρυξη 24ωρης απεργίας για τους εργαζομένους στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ της ΟΣΥ, αλλά και στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ, ανακοίνωσε η ΟΣΜΕ για την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.

Η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών (ΟΣΜΕ) εκφράζει την αντίθεσή της στην ανάθεση έργου της κρατικής ΟΣΥ στα ιδιωτικά ΚΤΕΛ, κάνοντας λόγο για «ιδιωτικοποίηση της δημόσιας συγκοινωνίας».



Πάντως, μένει να φανεί η συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία της Πέμπτης, από την οποία θα εξαρτηθεί και η εκτέλεση των δρομολογίων εκείνη την ημέρα. Ωστόσο, το πρωτοβάθμιο Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ, το Σωματείο Τεχνικών ΟΑΣΑ και η Ενωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ σε δική τους ανακοίνωση επεσήμαιναν ότι η απόφαση για την απεργία της Πέμπτης ελήφθη από την ΟΣΜΕ ερήμην τους. Αφού τονίζουν ότι «το υπαρκτό ζήτημα της κατάστασης στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες δεν το αντιμετωπίζουμε με κομματικές εξαρτήσεις και παραταξιακές σκοπιμότητες», γνωστοποιούν σε επιβάτες και εργαζομένους ότι «καμία απεργιακή κινητοποίηση δεν υφίσταται για τις 15 Οκτωβρίου 2020».



Ωστόσο, οι εργαζόμενοι σε μετρό, Ηλεκτρικό και τραμ προχωρούν σε 3ωρη προειδοποιητική στάση εργασίας από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα ζητώντας να βρεθεί λύση για να μειωθεί ο συνωστισμός που παρατηρείται και θέτει σε κίνδυνο την υγεία του επιβατικού κοινού. Ζητούν ακόμη να αγοραστούν ανταλλακτικά , να προχωρήσουν οι προσλήψεις σε μόνιμο και τακτικό προσωπικό, να γίνονται τεστ για Covid-19 στους εργαζομένους της εταιρείας, ενώ αντιδρούν στην όποια ιδιωτικοποίηση .

Με απόφαση του Γενικού της Συμβουλίου η ΠΟΕΔΗΝ, προανήγγειλε 24ωρη Πανελλαδική Απεργία και Συγκέντρωση στην Αθήνα στις 15/10/2020.

Οι κινητοποιήσεις αποφασίστηκαν στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που κήρυξε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ.