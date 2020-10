Κοινωνία

Απεργία αποφάσισαν οι καθηγητές σε γυμνάσια και λύκεια

Η ΟΛΜΕ θα συμμετάσχει στην απεργία της ΑΔΕΔΥ. Ποια τα αιτήματα των εκπαιδευτικών.

Στην εικοσιτετράωρη απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ για την προσεχή Πέμπτη θα συμμετάσχει και η ΟΛΜΕ.

Στις 10 Οκτωβρίου συμπληρώνεται ένας μήνας από το χτύπημα του «πρώτου κουδουνιού» της σχολικής χρονιάς, όπως αναφέρει η ΟΛΜΕ και η κυβέρνηση «όχι μόνο δεν πήρε κανένα μέτρο ώστε τα σχολεία να είναι ανοιχτά με όλους τους αναγκαίους όρους προστασίας της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών αλλά με θράσος, μετακυλύει στις πλάτες των εκπαιδευτικών την επίλυση κάθε προβλήματος της σχολικής καθημερινότητας».

Μεταξύ των αιτημάτων της ΟΛΜΕ, η μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα με μέγιστο τους 15, μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ, δωρεάν από το κράτος, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, αύξηση του προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία και μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών.