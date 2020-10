Κόσμος

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δάκρυσε και ζήτησε... συγγνώμη από τους Βορειοκορεάτες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έδειξε να συγκινείται κατά τη διάρκεια ομιλίας που εκφώνησε μετά από μια στρατιωτική παρέλαση.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έδειξε να συγκινείται κατά τη διάρκεια ομιλίας που εκφώνησε έπειτα από μια στρατιωτική παρέλαση το Σαββατοκύριακο, καθώς ευχαριστούσε τα στρατεύματα για τις θυσίες τους, ενώ ζήτησε συγγνώμη στους πολίτες επειδή δεν κατάφερε να βελτιώσει τις ζωές τους.

Στην ομιλία που εκφώνησε το Σάββατο, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την 75η επέτειο της ίδρυσης του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματός του, ο Κιμ ευχαρίστησε τους χιλιάδες στρατιώτες που είχαν συγκεντρωθεί, διότι αντιμετώπισαν τις πρόσφατες καταστροφικές καταιγίδες και επειδή βοήθησαν στο να αποτραπεί μια επιδημία του νέου κορονοϊού στη χώρα.

Στο βίντεο που μόνταρε και πρόβαλε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Κιμ φαίνεται να έχει δακρύσει και κάποια στιγμή να έχει έναν κόμπο στο λαιμό.

Ο Κιμ είπε ότι νιώθει ευγνωμοσύνη που ούτε ένας Βορειοκορεάτης δεν μολύνθηκε από τον ιό, ένας ισχυρισμός για τον οποίο Αμερικανοί και Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι έχουν διατυπώσει αμφιβολίες.

Ο αντίκτυπος των μέτρων κατά του νέου κορονοϊού, των κυρώσεων της διεθνούς κοινότητας και των τυφώνων που έπληξαν τη χώρα απέτρεψαν την κυβέρνηση να κάνει πραγματικότητα τις υποσχέσεις της περί βελτίωσης της ζωής των πολιτών, σημείωσε ο Κιμ.





«Οι προσπάθειές μου και η ειλικρίνειά μου δεν στάθηκαν επαρκείς να απαλλάξουν τους πολίτες μας από τις δυσκολίες στη ζωή τους», τόνισε. «Ο λαός μας, εντούτοις, δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει και να με εμπιστεύεται απόλυτα και να στηρίζει την επιλογή και αποφασιστικότητά μου, όποια κι αν είναι αυτή».

Η οικονομία της Βόρειας Κορέας, έχοντας ήδη καταπονηθεί από τις κυρώσεις της διεθνούς κοινότητας που επιβλήθηκαν για τα προγράμματα πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων της Πιονγκγιάνγκ, επλήγη περαιτέρω, αφότου η χώρα έκλεισε σχεδόν όλα τα σύνορά της σε μια προσπάθεια να αποτρέψει μια επιδημία του νέου κορονοϊού.

Σε ένα σκηνικό που συνηθίζεται σε πολλές τέτοιες εκδηλώσεις στη Βόρεια Κορέα, οι περισσότεροι πολίτες που παρακολουθούσαν την παρέλαση δεν μπόρεσαν, επίσης, να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.