Κόσμος

Ο Χάικο Μαας ακύρωσε το ταξίδι του στην Τουρκία

Μήνυμα στην Άγκυρα η ακύρωση της επίσκεψης του Γερμανού ΥΠΕΞ. Θα επισκεφτεί μόνο Ελλάδα και Κύπρο.

Στην ακύρωση της προγραμματισμένης επίσκεψής του στην τουρκική πρωτεύουσα προχώρησε τελικά ο Γερμανός ΥΠΕΞ Χάικο Μάας λίγες ώρες μετά την απόφαση της Άγκυρας να αποστείλει εκ νέου το Ορούτς Ρέις για έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Οι οριστικές ανακοινώσεις για το πρόγραμμα επίσκεψης του επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας έγιναν το μεσημέρι της Δευτέρας από την εκπρόσωπο του γερμανικού ΥΠΕΞ Μαρία Άντεμπαρ και σε αυτό περιλαμβάνεται τελικά μόνο η Αθήνα και η Λευκωσία, όχι όμως και η Άγκυρα.

Ερωτηθείσα από την Deutsche Welle στο κυβερνητικό μπρίφινγκ για τους λόγους της ακύρωσης του ταξιδιού στην Τουρκία, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Άντεμπαρ, περιορίστηκε στη δήλωση ότι ο κ. Μάας αποφάσισε να ταξιδέψει μόνο στη Λευκωσία και την Αθήνα.

Πηγές στο Βερολίνο επισημαίνουν πάντως, σύμφωνα με το γερμανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, ότι με τη στάση της Άγκυρας τις τελευταίες ημέρες, μια επίσκεψη του γερμανού υπουργού Εξωτερικών δεν θα είχε «κανένα νόημα».