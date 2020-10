Πολιτική

Φίλης στον ΑΝΤ1: γιατί η Τουρκία επιδιώκει να δημιουργήσει τετελεσμένα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την προσπάθεια εκμηδενισμού της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, τους στόχους του Ερντογάν και την απάντηση της Αθήνας.