Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΠΟΥ: Η “ανοσία της αγέλης” δεν αποτελεί επιλογή

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει "αδιανόητο" να αφήσουν οι χώρες τη νόσο Covid-19 να κυκλοφορεί ελεύθερα στην κοινωνία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρίνει πως είναι αδιανόητο να αφήσουν οι χώρες τη νόσο Covid-19 να κυκλοφορεί ελεύθερα στην κοινωνία, προκειμένου ο πληθυσμός να πετύχει, όπως ορισμένοι υπαινίσσονται, συλλογική ανοσία.

«Ποτέ στην ιστορία της δημόσιας υγείας, η συλλογική ανοσία δεν χρησιμοποιήθηκε ως στρατηγική στην αντιμετώπιση μιας επιδημίας και πόσο μάλιστα στην περίπτωση μιας πανδημίας. Είναι επιστημονικά και ηθικά προβληματικό», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε. «Το να αφήσεις να κυκλοφορεί ελεύθερα ένας επικίνδυνος ιός, για τον οποίο δεν κατανοούμε τα πάντα, είναι απλά αντίθετο στην ηθική. Δεν αποτελεί επιλογή», υπογράμμισε.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως, από τη στιγμή που το γραφείο του ΠΟΥ στην Κίνα γνωστοποίησε την εμφάνιση της ασθένειας στα τέλη Δεκεμβρίου.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι στις περισσότερες χώρες είναι επιρρεπείς στο να προσβληθούν από τον ιό. Οι έρευνες για τον οροεπιπολασμό καταδεικνύουν πως στην πλειονότητα των χωρών, λιγότερο του 10% του πληθυσμού έχει προσβληθεί», εξήγησε ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.

Πρόσθεσε, δε, ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει αρκετά σχετικά με την ανοσία των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από την Covid-19, τονίζοντας πως ορισμένοι άνθρωποι προσβλήθηκαν εκ νέου. «Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που προσβλήθηκαν από τον ιό αναπτύσσουν μια ανοσοαπόκριση τις πρώτες εβδομάδες, όμως δεν γνωρίζουμε εάν αυτή η απόκριση είναι ισχυρή ή διαρκής, ούτε εάν διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο», σημείωσε.

Επισήμανε, εξάλλου, ότι η ιδέα της συλλογικής ανοσίας χρησιμοποιείται στις εκστρατείες εμβολιασμού και υπενθύμισε ότι για την ευλογιά χρειάζεται το 95% του πληθυσμού να εμβολιαστεί ώστε το 5% να μείνει προστατευμένο. Για την πολιομυελίτιδα αυτό το ποσοστό ανέρχεται σε 80%.