Σούζαν Ίτον: Ξεκινά η δίκη για την φρικτή δολοφονία της

Στο δικαστήριο θα βρεθούν και μέλη της οικογένειας της Αμερικανίδας βιολόγου που βρήκε τραγικό θάνατο.

Την Τρίτη αναβιώνει στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου η υπόθεση που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη στην Ελλάδα, ο βιασμός και η δολοφονία της 60χρονης Σούζαν Ίτον, τον Ιούλιο του 2019, στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων.

Στο εδώλιο του δικαστηρίου θα καθίσει ένας νεαρός Κρητικός, ο οποίος είχε συλληφθεί στις 15 Ιουλίου του περασμένου έτους, μερικές ημέρες μετά τον εντοπισμό της σορού της διακεκριμένης επιστήμονα. Πρόκειται για έναν 28χρονο άνδρα, ο οποίος έκτοτε παραμένει προσωρινά κρατούμενος. Ο κατηγορούμενος βαρύνεται για δύο κακουργήματα: για βιασμό και για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η Αμερικανίδα Σούζαν Ίτον είχε μεταβεί στην Ελλάδα από τη Δρέσδη της Γερμανίας, όπου διέμενε μόνιμα, προκειμένου να συμμετάσχει σε διεθνές συνέδριο Βιολογίας στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, στο Κολυμπάρι Χανίων. Στις 2 Ιουλίου του 2019 έφυγε από τις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ για να κάνει τζόκινγκ στην περιοχή, χωρίς να επιστρέψει ποτέ. Μετά από μέρες αναζήτησης, το πτώμα της εντοπίστηκε από περιπατητές μέσα σε ένα γερμανικό καταφύγιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο ύψος του Πύργου Ψηλονέρου, κοντά στο Μάλεμε Χανίων.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από λίγους μήνες, οι δικηγόροι της οικογένειας του θύματος, κ. Πανταζή και κ. Τζερίζ, είχαν εκδώσει ανακοίνωση μέσω της οποίας γνωστοποιούσαν ότι στενοί συγγενείς της Ίτον θα παρίστανται στη δίκη, αλλά και ότι ο κατηγορούμενος δε διαγνώστηκε με καμία ενεργή ψυχοπαθολογία.

Οι δύο συνήγοροι είχαν αναφέρει στην εν λόγω ανακοίνωση ότι «ο σύζυγος, τα δύο της αγόρια, η μητέρα και τα αδέρφια της αείμνηστης βιολόγου Suzanne Eaton, που δολοφονήθηκε και βιάστηκε με άγριο και απάνθρωπο τρόπο το καλοκαίρι που πέρασε, μας εμπιστεύτηκαν την υπεράσπιση της μνήμης της και την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του ανθρώπου που, πέρα από κάθε ανθρώπινο ένστικτο, της στέρησε τη δυνατότητα να ζήσει, βυθίζοντας την οικογένειά της και τους οικείους της σε μια απέραντη θλίψη.

Η οικογένεια της θανούσης, όπως αναφέρει το neakriti.gr, έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα της ανακριτικής έρευνας, που μόλις ολοκληρώθηκε και δεν άφησε ούτε ένα σημείο αυτής της βάναυσης ανθρωποκτονίας αδιερεύνητο.

Πήραμε την εντολή, επειδή διακινούνται από διάφορες “πηγές” πληροφορίες που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματική διάσταση της υποθέσεως, να ανακοινώσουμε τα κάτωθι:

Ουδεμία ανάκληση των ομολογιών του κατηγορουμένου για τα φρικτά εγκλήματα που ομολόγησε, με κάθε λεπτομέρεια, δεν υπήρξε σε κανένα στάδιο της ανάκρισης και ούτε υποβλήθηκε ποτέ και σχετικό αίτημα από την πλευρά του κατηγορουμένου ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας Χανίων για συμπληρωματική απολογία.

Ουδεμία ενεργή ψυχοπαθολογία δε διαπίστωσαν οι ψυχίατροι που εξέτασαν τον κατηγορούμενο, μετά από αίτημά του, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι είχε απόλυτη αντίληψη σε τι απάνθρωπες πράξεις προέβαινε σε βάρος της άτυχης Σούζαν, που βρέθηκε στον δρόμο του.

Αντιθέτως, οι επιστήμονες που τον εξέτασαν έμειναν έκπληκτοι από την απάθεια, την ψυχρότητα και τον κυνισμό που διαπίστωσαν κατά την περιγραφή που τους έκανε ο κατηγορούμενος, για τα όσα διέπραξε σε βάρος της θανούσης, τόσο εν ζωή όσο και μετά τον θάνατό της».

Στο δικαστήριο μέλη της οικογένειας της Ίτον

«Εκτός της Σούζαν Ιτον», συνεχίζουν στην ανακοίνωσή τους οι δύο συνήγοροι, «που βρήκε φρικτό θάνατο στα χέρια του κατηγορουμένου, και άλλες γυναίκες βρήκαν το θάρρος και εμφανίστηκαν τόσο στην Αστυνομία, όσο και στην τακτική ανάκριση και κατέθεσαν για το εγκληματικό σχέδιο του κατηγορουμένου να προκαλεί στα υποψήφια θύματά του σκηνοθετημένα τροχαία ατυχήματα, ώστε να τις καταστήσει ανίκανες προς αντίσταση και μετέπειτα έρμαια των εγκληματικών ορέξεών του, όπως συνέβη και με την άτυχη επιστήμονα.

Μέλη της οικογένειας της θανούσης θα παραστούν ενώπιον του δικαστηρίου για να καταθέσουν, βοηθώντας το δικαστήριο να εκδώσει μια δίκαιη απόφαση για τη μνήμη της συζύγου, μάνας, κόρης και αδερφής τους, δηλώνοντας την ευγνωμοσύνη τους για τα εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης που έχουν δεχτεί όλο αυτό το διάστημα, απ’ όλους τους Έλληνες».