Γυναικολόγος στη Ρόδο: παρενόχλησε και... έγκυο 8 μηνών

Πληθαίνουν οι μηνύσεις σε βάρος του γυναικολόγου, που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση γυναικών την ώρα της εξέτασης.

Δύο νέες μηνύσεις γυναικών κατατέθηκαν, σήμερα, σε βάρος του γυναικολόγου από το δημόσιο νοοσκομείο της Ρόδου. Έτσι συνολικά, μέχρι τώρα. ο γιατρός κατηγορείται από 12 γυναίκες ότι τις κακοποίησε σεξουαλικά κατά την ώρα την εξέτασής τους.

Μάλιστα, από τις δυο γυναίκες που κατέθεσαν σήμερα μήνυση, η μια ήταν έγκυος 8 μηνών, είχε φτάσει στο ιατρείο του γυναικολογου με πόνους και εκείνος, όπως κατηγορείται, βρήκε την ευκαιρία να την κακοποιήσει. Ήδη, από την περασμένη εβδομαδα διενεργείται κατεπείγουσα προανακριτική εξέταση που διέταξε η εισαγγελέας.

Αυτές τις ημέρες καταθέτουν οι γυναίκες και αυτό που αναμένεται το επόμενο διάστημα είναι η εισαγγελέας να ζητήσει γραπτές εξηγήσεις από τον γυναικολόγο προκειμένου να αποφασιστεί ή όχι την άσκηση ποινικής διώξης σε βάρος του.