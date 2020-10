Κόσμος

Αναστασιάδης: Η τουρκική προκλητικότητα δεν υποχωρεί με θωπείες

Μήνυμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τους Ευρωπαίους ηγέτες για τις προκλητική τακτική της Τουρκίας.

Οι νέες προκλήσεις της Τουρκίας θα πρέπει να δημιουργήσουν στους Ευρωπαίους κρίση εκτίμησης, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στην παρουσίαση βιβλίου του ιδρύματος «Πολύκαρπος Γιωρκάτζης», στο Πολιτιστικό Κέντρο Αρχιεπισκόπου Γ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς για το θέμα των τουρκικών προκλήσεων που θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είπε ότι «θα επαναλάβω προς όλους τους εταίρους: οι νέες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου , αλλά που επεκτείνονται στην Ελλάδα, δεν χωράει αμφιβολία ότι θα πρέπει να δημιουργήσουν κρίση εκτίμησης από πλευράς Ευρωπαίων που ακόμα θεωρούν ότι με τη θωπεία αναμένουν ότι θα υπάρξει υποχώρηση της τουρκικής προκλητικότητας».