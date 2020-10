Παράξενα

Αστυνομικοί τον “έσερναν” με άλογο - Κατέθεσε αγωγή-“μαμούθ”

Τι ποσό διεκδικεί ο Ντόναλντ Νέλι από τους αστυνομικούς και την πόλη του Τέξας.

Ο Ντόναλντ Νέλι, που περιφέρθηκε δεμένος με σχοινί σε δρόμο του Τέξας από δύο λευκούς αξιωματικούς με άλογο, μήνυσε την πόλη και το αστυνομικό τμήμα διεκδικώντας ένα εκατομμύριο δολάρια .

Η αστυνομία του Γκάλβεστον ζήτησε συγγνώμη πέρυσι αφότου εμφανίστηκε το βίντεο με τον Ντόναλντ Νέλι, που συνελήφθη για εγκληματική παράβαση, αλλά οι κατηγορίες κατέπεσαν στο δικαστήριο.

Με αγωγή, που κατέθεσε αυτήν την εβδομάδα, ο 44χρονος ισχυρίζεται ότι η συμπεριφορά των αξιωματικών ήταν "ακραία και εξωφρενική" και προκάλεσε τραυματισμό καθώς και ψυχικά τραύματα.

Πολλοί άνθρωποι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνέκριναν τα πλάνα του Νέλι με την εποχή της δουλείας, υπαινιγμός που αναφέρεται ρητά στην αγωγή. Σύμφωνα με την αγωγή, οι αξιωματικοί θα έπρεπε να γνώριζαν ότι ο 44χρονος , "που περιφέρθηκε δεμένος με σχοινί απο τους αστυνομικούς σε έναν δρόμο της πόλης σαν να ήταν σκλάβος, θα έβρισκε αυτή την συμπεριφορά προσβλητική".

Κατηγορώντας την πόλη και την αστυνομία του Γκάλβεστον για αμέλεια, ο Νέλι τονίζει πως "υπέφερε από εκδορές με τις χειροπέδες, υπέφερε από τη ζέστη και υπέφερε από αμηχανία, ταπείνωση και φόβο".

Αξιωματούχοι της πόλης αρνήθηκαν, πάντως, να σχολιάσουν την αγωγή στα ΜΜΕ των ΗΠΑ.

Πέρυσι, μετά από κατακραυγή για τις εικόνες η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν ήταν δεμένος με το σχοινί, αλλά χειροπέδες. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Γκάλβεστον, Βέρνον Χέλε, είπε ότι η τεχνική ήταν αποδεκτή, αλλά οι "οι αξιωματικοί έδειξαν κακή κρίση σε αυτήν την περίπτωση".