Super League: Επισήμως... αναβολή στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

Ο λόγος της αναβολής του ντέρμπι της Τούμπας και η απόφαση του ΔΣ της διοργανώτριας αρχής.

Την αναμενόμενη αναβολή του μεγάλου ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής, μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, αποφάσισε κατά τη σημερινή του τηλεδιάσκεψη το διοικητικό συμβούλιο της Super League. Το μεγάλο ματς της Τούμπας είναι αδύνατον να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 24-25 Οκτωβρίου, καθώς μεν ο «Δικέφαλος του Βορρά» παίζει στις 22/10 με την Ομόνοια για το Europa League, οι δε «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονται στις 27/10 στο Champions League με την Πόρτο, οπότε δεν υπάρχει η δυνατότητα εξεύρεσης ημερομηνίας που θα εξυπηρετεί και τις δύο ομάδες.

Όπως αναφέρει η Super League, το ματς «θα οριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, λόγω αδυναμίας ορισμού του αγώνα βάσει ΚΑΠ».

Το διοικητικό συμβούλιο της διοργανώτριας προχώρησε στον καταρτισμό του προγράμματος μέχρι και τη 15η αγωνιστική, ενώ παράλληλα όρισε και τις εξ αναβολής αναμετρήσεις των τριών πρώτων αγωνιστικών. Όπως ήταν ήδη γνωστό, το ντέρμπι της πρεμιέρας μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού (που αναβλήθηκε λόγω του τελικού κυπέλλου) θα γίνει την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου (19:30) στο ΟΑΚΑ. Παράλληλα, έγινε δεκτό το αίτημα του Άρη να γίνει στα Ιωάννινα το ματς με τον Απόλλωνα Σμύρνης, το προσεχές Σάββατο (17/10), καθώς στο «Κλεάνθης Βικελίδης» γίνονται έργα αντικατάστασης του χλοοτάπητα.