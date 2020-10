Πολιτική

Ερντογάν σε Μισέλ: Η Ελλάδα αυξάνει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε ο Τούρκος Πρόεδρος. Τι αναφέρει η τουρκική προεδρία.

Με ανακοίνωση της η τουρκική προεδρία αναφέρεται στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σαρλ Μισέλ, τονίζοντας ότι σε αυτήν συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας - ΕΕ, περιφερειακά ζητήματα και κυρίως οι εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε στον Μισέλ ότι πρέπει να αναζωογονηθούν οι σχέσεις Άγκυρας - Βρυξελλών, να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της Συμφωνίας της 18ης Μαρτίου 2016 για το μεταναστευτικό και να διασφαλιστεί πρόοδος στο θέμα της Τελωνειακής Ένωσης και της απελευθέρωσης της βίζας.

Ο Ερντογάν επίσης ανέφερε ότι “παρά την προσέγγιση καλής πρόθεσης από την Τουρκία, η Ελλάδα συνεχίζει τα βήματα που αυξάνουν την ένταση στην ανατολική Μεσόγειο”, προσθέτοντας ότι “για να μπορεί να πραγματοποιηθεί το συνέδριο για την ανατολική Μεσόγειο που πρότεινε η Τουρκία, αναμένουν απτά βήματα από την Ευρώπη”.