Κορονοϊός: Αρχές Νοεμβρίου η διάθεση του ρωσικού εμβολίου

Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών της Φάσης ΙΙΙ του "Sputnik-V".

Το ρωσικό εμβόλιο Sputnik-V κατά του κορονοϊού ενδέχεται να κυκλοφορήσει στη Ρωσία στα τέλη Οκτωβρίου-αρχές Νοεμβρίου.

Αυτό δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (Russian Direct Investment Fund-RDIF), Κιρίλ Ντμίτριεφ, στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Ρωσία-24. «Θεωρούμε ότι το εμβόλιο θα διατεθεί προς ευρεία χρήση στη Ρωσία στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου», δήλωσε ο Νμτίτριεφ. Ταυτοχρόνως επεσήμανε ότι η παραγωγή του εμβολίου θα στοχεύει στο να καλύψει, κατ' αρχάς, τη ζήτηση στη Ρωσία.

Το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (Russian Direct Investment Fund-RDIF) χρηματοδοτεί την ανάπτυξη του ρωσικού εμβολίου. Στις αρχές του μήνα, ο Ρώσος υπουργός Υγείας, Μιχαήλ Μουράσκα, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών της Φάσης ΙΙΙ του εμβολίου είναι ελπιδοφόρα.