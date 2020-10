Πολιτική

Ελλάδα – Πορτογαλία: Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας

Η συμφωνία υπογράφτηκε στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του Έλληνα υπουργού Άμυνας στην Πορτογαλία.

Τη σημασία της διμερούς συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Πορτογαλίας, που υπογράφτηκε σήμερα στη Λισαβόνα, τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, μετά από συνάντηση που είχε με τον Πορτογάλο ομόλογό του Ζοάου Γκόμες Κραβίνιου.

«Συμφωνήσαμε», είπε ο Ν. Παναγιωτόπουλος «να ενισχύσουμε περαιτέρω την αμυντική μας συνεργασία, τόσο διμερώς, όσο και στο πλαίσιο της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ασφαλείας με ενότητα, αποφασιστικότητα και αλληλεγγύη, όπως το απαιτούν οι περιστάσεις».

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τις προκλήσεις και απειλές ασφάλειας και σταθερότητας, καθώς και με την ανάγκη να εργαστούμε από κοινού για την οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για την προστασία των χωρών και των λαών μας» υπογράμμισε ο Ν. Παναγιωτόπουλος.

Αναφερόμενος στη συμφωνία, ο Έλληνας υπουργός επεσήμανε: «Ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στην αμυντική εταιρική μας σχέση. Συμφωνήσαμε επίσης να οργανώσουμε επιχειρηματικά φόρουμ αμυντικών βιομηχανιών τόσο στην Αθήνα όσο και στη Λισαβόνα, με στόχο τη δημιουργία στενών συνεργειών στον αμυντικό βιομηχανικό τομέα, αλλά και στο πλαίσιο των αμυντικών πρωτοβουλιών της Ε.Ε., όπως η PESCO και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας».

Από την πλευρά του, ο Ζοάου Γκόμες Κραβίνιου τόνισε ότι η διμερής συμφωνία αμυντικής συνεργασίας «μας προσφέρει ένα επί πλέον εργαλείο που θα επιτρέψει την εμβάθυνση των σχέσεων των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας».

«Παρά το κλίμα έντασης», είπε ο Πορτογάλος υπουργός, «που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Έλληνας υπουργός διατήρησε τη βούλησή του και πραγματοποίησε την επίσκεψη με στόχο να υπογράψει τη διμερή συμφωνία και να προαγάγει τον διμερή μας διάλογο».

«Ταυτόχρονα», συμπλήρωσε ο ίδιος, «μοιραζόμαστε και πολλές ανησυχίες, είτε σε θέματα που αφορούν περιφερειακές απειλές, είτε σε θέματα ευκαιριών ανάπτυξης της συνεργασίας των αμυντικών μας βιομηχανιών.

«Για τους λόγους αυτούς θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη σημερινή συνάντηση με τον Έλληνα υπουργό 'Αμυνας, με την πεποίθηση ότι θα δώσει μεγάλη ώθηση στις σχέσεις Ελλάδας και Πορτογαλίας στον αμυντικό τομέα» κατέληξε ο Ζοάου Γκόμες Κραβίνιου.