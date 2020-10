Υγεία - Περιβάλλον

Φάρμακο για το έλκος στομάχου εναντίον του κορονοϊού

“Υποσχόμενο” το φάρμακο στην αντιμετώπιση του COVID-19, ανακοίνωσαν επιστήμονες στο Χονγκ Κονγκ.

Αντιμικροβιακό φάρμακο που χρησιμοποιείται κατά του έλκους στομάχου και των βακτηριακών λοιμώξεων αποδεικνύεται υποσχόμενο στην αντιμετώπιση του κορoνοϊού έπειτα από τεστ σε ζώα, ανακοίνωσαν επιστήμονες στο Χονγκ Κονγκ.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων που περιέχουν μέταλλα και χρησιμοποιούνται κατά των βακτηριακών λοιμώξεων ως αντιιικών κατάλληλων για την καταπολέμηση του SARS-CoV-2.

Σε τεστ που πραγματοποιήθηκαν σε ποντίκια, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένα από τα φάρμακα της οικογένειας αυτής, το κιτρικό βισµούθιο ρανιτιδίνης (RBC), αποτελεί ισχυρό παράγοντα κατά του κορoνοϊού.

«To ευρέως διαθέσιμο RBC μπορεί να μειώσει το ιικό φορτίο στον πνεύμονα του προσβεβλημένου χάμστερ», δήλωσε ο Runming Wang, ερευνητής του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ κατά την παρουσίαση της μελέτης στον Τύπο. «Η ανακάλυψή μας δείχνει ότι το RBC είναι ένα πιθανό αντιιικό κατά της Covid-19».

Οι ερευνητές, η μελέτη των οποίων δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Nature Microbiology», αφήνουν να εννοηθεί ότι και άλλα φάρμακα της οικογένειας αυτής μπορούν να είναι επίσης αποτελεσματικά και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας.