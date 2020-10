Κοινωνία

Κεραμέως για καταληψίες μαθητές: Αδιανόητο να μετέχουν στην τηλεκπαίδευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησε για τα σχολεία με μαθητές πάνω από 25 ανά τάξη και την κριτική που δέχεται το υπουργείο ότι αρνείται να προχωρήσει στην λύση της διπλής βάρδιας.

«Ναι, στον διάλογο αλλά με ανοικτά σχολεία και στη βάση των δημοκρατικών μας θεσμών» ανέφερε στην Βουλή η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΜέΡΑ25, Κρίτωνα Αρσένη σχετικά με την απόφαση για «αποκλεισμό από την τηλεκπαίδευση των μαθητών που συμμετέχουν στις καταλήψεις σχολικών μονάδων».

Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι «η τηλεκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Αλίμονο εάν όμως σ' αυτήν έχουν πρόσβαση εκείνοι που κλείνουν μια σχολική μονάδα» και θα ήταν «αδιανόητο αυτοί που παρεμποδίζουν την λειτουργία του σχολείου, που έχουν θέσει τους εαυτούς τους εκτός του σχολείου προβαίνοντας σε μια έκνομη ενέργεια, αυτοί να μπορούν να πηγαίνουν δίπλα… για να αξιοποιήσουν τα οφέλη αυτής της τηλεκπαίδευσης». Αυτό είπε η κυρία Κεραμέως «αγγίζει τη σφαίρα του παρανοϊκού».

Η υπουργός ανέφερε πως αυτή «η ετήσια πρακτική των καταλήψεων θα πρέπει να φτάσει στο τέλος της» και επέκρινε τις πολιτικές εκείνες παρατάξεις που, όπως είπε, στηρίζουν τις καταλήψεις. Μάλιστα, η κυρία Νίκη Κεραμέως επέκρινε τη Νεολαία του ΜέΡΑ25 που έβγαλε ανακοίνωση και στην οποία ρητώς δηλώνει ότι στηρίζει τις καταλήψεις.

Αναφορικά με το επιχείρημα ότι οι μαθητές προβαίνουν σε καταλήψεις γιατί ζητούν να πηγαίνουν σε ένα ασφαλές από τον Covid-19 σχολείο, η υπουργός Παιδείας ανέφερε πως, σε αντίθεση με τα ανοικτά σχολεία, «σε πολλές καταλήψεις ήταν εκεί που είδαμε να μην τηρούνται τα μέτρα των αποστάσεων και τους μαθητές να μην φοράνε μάσκα».

Τα σχολεία με μαθητές πάνω από 25 ανά τάξη αποτελούν μόλις το 3% του συνόλου των τμημάτων όλης της χώρας, ανέφερε η υπουργός και υπογράμμισε πως «τα σχολεία δεν αποτελούν εστίες διασποράς». Χαρακτηριστικά ανέφερε πως αυτό αποδεικνύεται και από τα στοιχεία καθώς σήμερα «σε 14.000 σχολικές μονάδες που διαθέτει η χώρα μας, έχουμε μόλις 27 σχολεία κλειστά, ήτοι το 0,19%. Και στα περισσότερα από τα 80.000 σχολικά τμήματα έχουμε μόλις 186 κλειστά τμήματα, ήτοι 0,22%».

Στην κριτική γιατί το Υπουργείο αρνείται να προχωρήσει στην λύση της διπλής βάρδιας, πρωί- απόγευμα, των σχολικών μονάδων, ώστε να υπάρξουν ολιγομελή τμήματα, η κυρία Νίκη Κεραμέως απάντησε πως η πρόταση αυτή μελετήθηκε αλλά τα προβλήματα που θα υπήρχαν είναι ότι θα είχαν πρόβλημα οι εργαζόμενοι γονείς, θα έπρεπε να σταματήσει η λειτουργία του ολοήμερου σχολείου εάν οι βάρδιες γίνουν, η πρώτη 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι και η δεύτερη 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα, ύστερα τι θα γίνει με τους μαθητές της Γ' Λυκείου που έχουν επτάωρο και προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες και τέλος θα υπάρξει πρόβλημα με τους εκπαιδευτικούς που πηγαίνουν σε πάνω από ένα σχολεία.

Σχετικά με τις επικρίσεις του βουλευτή ότι η υπουργός δεν δέχεται τους μαθητές να κάνει διάλογο ούτε και καμία από τις 9 προτάσεις που έχει κάνει η ΟΛΜΕ, η κυρία Κεραμέως απάντησε: «Έχω καλέσει τα παιδιά σε διάλογο, τους έχω ζητήσει να έρθουν να μιλήσουμε και θα το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά, αλλά ο διάλογος αυτός πρέπει να γίνεται στη βάση των δημοκρατικών μας θεσμών» ενώ σχετικά με τις προτάσεις της ΟΛΜΕ σημείωσε πως «η κυβέρνηση αυτή ενέκρινε άνω του 98% των αιτημάτων για ολιγομελή τμήματα σε ΓΕΛ και σε ΕΠΑΛ».

Ο βουλευτής του ΜέΡΑ25, Κρίτων Αρσένης, από την δική του πλευρά, επέμεινε ότι η απαγόρευση συμμετοχής στην τελεκπαίδευση των μαθητών που κάνουν κατάληψη πρέπει να αποσυρθεί, η απόφαση αυτή είναι «ένα σοκ για την Δημοκρατία» μόνο στην «Τουρκία του Ερντογάν εκδιώχθηκαν οι μαθητές από τα σχολεία τους γιατί αγωνίζονταν στο πάρκο Γκεζί για το δικαίωμα να κρατηθεί εκείνη η περιοχή πάρκο», «αυτό πηγαίνει ενάντια στο ίδιο μας το Σύνταγμα που ορίζει ακριβώς ότι τα παιδιά έχουν ισότιμα δικαίωμα στην εκπαίδευση» και είναι άδικο για εκείνον τον μαθητή που «πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή τα σχολεία μας δεν λειτουργούν σωστά, ότι θα έπρεπε να είναι πιο ολιγάριθμα τα τμήματα, να υπάρχουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί, περισσότερη καθαριότητα και μέσα προστασίας, αυτός ο μαθητής να χάσει από απουσίες τη σχολική του χρονιά ή να χάσει την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο». Ο Κρίτων Αρσένης, μάλιστα, τόνισε πως «προφανώς, οι καταλήψεις δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι φυσιολογικό στη σχολική διαδικασία. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση τι ζητάνε αυτά τα παιδιά; Δεν ζητάνε διακοπές ή λιγότερα μαθήματα αλλά την προστασία της δημόσιας υγείας. Ζητάνε αυτό που λέει και η επιστημονική κοινότητα».