Κακοκαιρία: Πλημμύρες σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά (εικόνες)

Έπεσαν 10.000 κεραυνοί σε λίγες ώρες. Πότε θα "χτυπηθεί" η Αθήνα.

Περισσότεροι από 10.000 κεραυνοί έπεσαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα στην περιοχή του Ιονίου το βράδυ της Δευτέρας, με την κακοκαιρία να αφήνει πόσω της πλημμυρισμένους δρόμους και ζημιές κυρίως σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά.

Η κακοκαιρία συνεχίζει την πορεία της προς την ηπειρωτική Ελλάδα, με την Αθήνα να μπαίνει στον καμβά των έντονων φαινομένων τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να είναι σύντομο, καθώς τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν κατά τη διάρκεια της Τρίτης σε όλες τις περιοχές.

Τόσο η Κέρκυρα, όσο και η Κεφαλονιά δέχθηκαν μεγάλες ποσότητες βροχής, με συνέπεια πολλές περιοχές να πλημμυρίσουν και οι δρόμοι να μοιάζουν με ποτάμια.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επενέβησαν σε Σαροκο, Σιδαρι και Πυργι για αντλήσεις υδάτων.

Στη Δασια και το Μον Ρεπό, η Πυροσβεστική παρενέβη για κοπές δέντρων μετά την πτώση τους από τους δυνατούς ανέμους.

