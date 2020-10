Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: αντίστροφη μέτρηση για τις ποινές

Η διαδικασία που αναμένεται να ακολουθηθεί σήμερα. Σε ποιους χορήγησε ελαφρυντικό το δικαστήριο. Πότε αναμένεται η ανακοίνωση των ποινών.

Αντιμέτωπη με τις ανώτατες προβλεπόμενες ποινές είναι πλέον η διευθυντική ομάδα και μέλη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής που δεν έλαβαν ελαφρυντικό, καθώς σήμερα αρχίζει να μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την ανακοίνωση της τιμωρίας που θα επιβάλει το δικαστήριο για όσα τους καταλογίζει.

Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα το πρωί στις 11:00 με την Εισαγγελέα Έδρας Αδαμαντία Οικονόμου, η οποία θα υποβάλει την πρότασή της για τις ποινές που θα πρέπει να επιβληθούν σε κάθε κατηγορούμενο με βάση την χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών.

Μετά την εισαγγελική λειτουργό ο λόγος δίνεται στην υπεράσπιση. Με την ολοκλήρωση των αγορεύσεων των συνηγόρων το δικαστήριο αφού διασκεφθεί θα ανακοινώσει την απόφαση του για το ύψος της ποινής ενός εκάστου κατηγορούμενου.

Πιθανολογείται πως η σημερινή διαδικασία θα εξαντληθεί με τις αγορεύσεις της υπεράσπισης ώστε αύριο, αφού ανακοινωθούν οι ποινές, το δικαστήριο να ασχοληθεί και με το κρίσιμο ζήτημα του ποιοι από τους καταδικασθέντες θα λάβουν ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Ποιοι δηλαδή θα παραμείνουν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της έφεσης της υπόθεσης και αν και ποιοι θα οδηγηθούν στην φυλακή.

Αν το δικαστήριο δεν χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση σε απόντα κατηγορούμενο, ο γραμματέας της έδρας θα διαβιβάσει στην Εισαγγελία Εκτελέσεως Ποινών διατακτικό με απόσπασμα της απόφασης ώστε να διαβιβαστεί στην Αστυνομία και να μεριμνήσει για την σύλληψη του καταδικασθέντα.

Το δικαστήριο χορήγησε ελαφρυντικό από την ομάδα των καταδικασθέντων πρώην βουλευτών μόνο στους Στάθη Μπούκουρα, Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο ( καλή συμπεριφορά μετά την πράξη) Μιχάλη - Αβράμη Αρβανίτη ( σύννομο βίο) και Νίκο Μίχο ( ειλικρινής μεταμέλεια). Έτσι το πλαίσιο ποινών για αυτούς κυμαίνεται από 1 έως 5 έτη.

Η διευθυντική ομάδα της οργάνωσης, Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παπάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος, οι οποίοι δεν έλαβαν κανένα ελαφρυντικό, έχει πλαίσιο ποινών 10 έως 15 έτη. Ο Γιώργος Ρουπακιάς, ένοχος για την δολοφονία Φύσσα είναι αντιμέτωπος ακόμη και με ισόβια κάθειρξη, ενώ με πολυετείς καθείρξεις κινδυνεύουν οι συγκατηγορούμενοί του που δεν έλαβαν ελαφρυντικό, όπως ο Ιωάννης Καζαντόγλου, Γιώργος Πατέλης, Αναστάσιος Πανταζής κ.α στους οποίους δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό

Από την ομάδα των κατηγορουμένων για την δολοφονία Φύσσα έλαβαν το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη οι Γεώργιος Δήμος και Γεώργιος Σκάλκος. Επίσης χορηγήθηκε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας στους Αναστάσιο Μάριο Αναδιώτη, Γεώργιο Χρήστο Τσακανίκα και Αριστοτέλη Χρυσαφίτη (ένταξη και υπόθεση Φύσσα), Δημήτριο Αγριογιάννη, Μάρκο Ευγενικό, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και Θωμά Μαριά (ένταξη και Αιγύπτιοι αλιεργάτες) και Χρήστο Αντώνιο Χατζηδάκη (ένταξη και υπόθεση ΠΑΜΕ, που έχει μετατραπεί σε πλημμέλημα). Το πλαίσιο ποινών για αυτούς όσον αφορά την ένταξη είναι έως 5 έτη ενώ στην ποινή θα προστεθούν και τα έτη κάθειρξης ή φυλάκισης για τις άλλες πράξεις για τις οποίες κρίθηκαν ένοχοι.