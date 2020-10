Κοινωνία

Εμπρησμός οχήματος στο Παλαιό Φάληρο (εικόνες)

Εμπρηστική επίθεση σε όχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα. Τα ευρήματα στο σημείο.

Φωτιά σε όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από εταιρεία φύλαξης έβαλαν άγνωστοι στις 3:45 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Το όχημα, που τυλίχθηκε στις φλόγες, καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ από τη φωτιά καταστράφηκε και κουβούκλιο της εταιρείας φύλαξης, που βρίσκεται στο Παλαιό Φάληρο.

Στο σημείο εντοπίστηκε γκαζάκι, κάτι που μαρτυρά ότι πρόκειται για εμπρησμό.

Οι έρευνες των Αρχών είναι σε εξέλιξη.