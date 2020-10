Οικονομία

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη Ρύθμιση Οφειλών

Την Πέμπτη εισέρχεται στην αρμόδιο επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Κατατέθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή, το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας".

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, θεσπίζεται Κώδικας διευθέτησης οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και εισάγονται ρυθμίσεις των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Το νομοσχέδιο εισάγεται για επεξεργασία, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, την ερχόμενη Πέμπτη στις 10:00 πμ.