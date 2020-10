Κόσμος

Κορονοϊός - Τραμπ: έχω ανοσία, θα φιλήσω όλο τον κόσμο!

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέβηκε ξανά στο βήμα, διαβεβαιώνοντας πως είναι «σε πλήρη φόρμα», 22 ημέρες πριν από τις εκλογές...

Έπειτα από δέκα ημέρες κατά τη διάρκεια των οποίων αναγκάστηκε να στερηθεί τις μετακινήσεις, αφού νοσούσε από την COVID-19, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξανανέβηκε χθες στο βήμα στη Φλόριντα, όπου ξεκίνησε σειρά αλλεπάλληλων προεκλογικών εμφανίσεων, διαβεβαιώνοντας πως είναι «σε πλήρη φόρμα», 22 ημέρες πριν από τις εκλογές στις οποίες θα αναμετρηθεί με τον Δημοκρατικό υποψήφιο Τζο Μπάιντεν.

«Το ξεπέρασα τώρα. Λένε ότι έχω ανοσία. Νιώθω τόσο δυνατός!», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενους στους χιλιάδες υποστηρικτές του, οι οποίοι στέκονταν ώμο με ώμο, οι περισσότεροι χωρίς να φορούν μάσκες. «Θα φιλήσω όλο τον κόσμο, τα παλικάρια, τις υπέροχες γυναίκες!», συνέχισε ο 74χρονος αρχηγός του κράτους, προκαλώντας γέλια.

Πίσω στις δημοσκοπήσεις έναντι του Μπάιντεν, ο πρώην αντιπρόεδρος, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, διευρύνει στις 7 εκατοστιαίες μονάδες το προβάδισμά του σε Ουισκόνσιν και Πενσιλβάνια, πολιτείες κλειδιά, ωστόσο στη Φλόριντα το αποτέλεσμα αναγγέλλεται αμφίρροπο, ο Τραμπ ρίχτηκε και πάλι στην κούρσα, μία εβδομάδα αφότου βγήκε από το νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, διάρκειας μιας ώρας και κάτι, ο ένοικος του Λευκού Οίκου επανήλθε σε όλα τα «κλασικά» του θέματα.

Στην πυρά: η «ακόλαστη» Χίλαρι (Κλίντον), ο «διεφθαρμένος» Τύπος, η «ριζοσπαστική αριστερά» (τη βλέπει στο Δημοκρατικό Κόμμα), ο «σοσιαλιστικός εφιάλτης». Χαιρετώντας το πλήθος, δεν παρέλειψε να ειρωνευτεί τον αντίπαλό του, τον «κοιμήση Τζο» όπως τον αποκαλεί, σχολιάζοντας πως δεν προσελκύει «σχεδόν κανέναν» στις δικές του προεκλογικές εμφανίσεις.

Ο Μπάιντεν, που κάνει εκστρατεία στο Οχάιο, αποφεύγει να οργανώνει μεγάλες συγκεντρώσεις εδώ και μήνες, προβάλλοντας την ανάγκη να τηρηθούν οι συστάσεις των ειδικών για να αντιμετωπιστεί η πανδημία του κορονοϊού, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 214.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ από το σύνολο των 7,8 εκατομμυρίων και πλέον ανθρώπων που έχουν προσβληθεί.

«Λατρεύω τη Φλόριντα!», πέταξε ο Τραμπ, στην πολιτεία που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική την 3η Νοεμβρίου, συνεχίζοντας να διατρανώνει πως δεν πιστεύει τις δημοσκοπήσεις. Πριν από τέσσερα χρόνια έλεγαν επίσης «πώς θα χάναμε τη Φλόριντα», κάγχασε, προσθέτοντας «σε 22 ημέρες, θα κερδίσουμε αυτή την πολιτεία και θα κερδίσουμε άλλα τέσσερα χρόνια στον Λευκό Οίκο!». Στην ομιλία του, πρόβαλε επανειλημμένα την υποψηφιότητα της 48χρονης δικάστριας Έιμι Κόνι Μπάρετ, ηγερίας της χριστιανικής δεξιάς στο δικαστικό σώμα, για το Ανώτατο Δικαστήριο, που άρχισε χθες να εξετάζεται σε ακροάσεις στη Γερουσία.

Ο διορισμός της, που ελάχιστοι αμφισβητούν πως θα επιβεβαιωθεί, θα μεταβάλλει, πιθανόν για δεκαετίες, τις ισορροπίες στο κορυφαίο όργανο της δικαιοσύνης των ΗΠΑ. «Θα είναι φανταστική», προεξόφλησε ο Τραμπ, ενώ πανηγύρισε «είμαστε ήδη στους τρεις!», αναφερόμενος στον αριθμό των δικαστικών που έχει διορίσει ισοβίως στο Ανώτατο Δικαστήριο αφότου ανέλαβε την προεδρία. Κατά την αναχώρησή του από τη στρατιωτική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσινγκτον, ο επιχειρηματίας των ακινήτων δεν φόραγε μάσκα, αντίθετα με τους πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας που εγγυώνται την ασφάλειά του.

Λίγο μετά την απογείωση του προεδρικού αεροσκάφους, ο επικεφαλής γιατρός του Λευκού Οίκου Σον Κόνλεϊ διαβεβαίωνε ότι ο Τραμπ είναι «αρνητικός» στον κορονοϊό εδώ και «ημέρες» και ότι «δεν μεταδίδει» πλέον τον κορονοϊό. Άφησε να γίνει σαφές στην ανακοίνωση πως βασίζεται σε ένα γρήγορο, λεγόμενο αντιγονικό, τεστ των εργαστηρίων Abbott, καθώς και σε άλλες εργαστηριακές εξετάσεις και κλινικές ενδείξεις. Το τεστ των εργαστηρίων Άμποτ θεωρείται λιγότερο αξιόπιστο από άλλα μοριακά τεστ.

Μολονότι ο Τραμπ διατείνεται πως έχει πια «ανοσία» στην COVID-19, το ζήτημα έχει πολλές άγνωστες μεταβλητές, αφού κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά ή ακρίβεια ποια είναι η διάρκεια ή ο βαθμός προστασίας των αντισωμάτων. Μελέτη που δημοσιεύεται σήμερα στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet Infectious Diseases αναφέρεται στην περίπτωση νεαρού Αμερικανού που προσβλήθηκε δύο φορές από τον SARS-CoV-2 και μετά τη δεύτερη μόλυνση παρουσίασε σοβαρότερα συμπτώματα από ό,τι στην πρώτη.

Αφού αποκαλύφθηκε στις αρχές Οκτωβρίου πως ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ μολύνθηκαν, η ομάδα του 77χρονου Τζο Μπάιντεν δημοσιοποιεί καθημερινά τα αποτελέσματα των τεστ στα οποία υποβάλλεται ο υποψήφιος. Είναι όλα αρνητικά ως τώρα. Αντίθετα, όσον αφορά τον πρόεδρο των ΗΠΑ η εικόνα δεν είναι διαφανής. Η ομάδα των γιατρών του έχει αποφύγει επιμελώς να ξεκαθαρίσει πότε είχε υποβληθεί στο τελευταίο τεστ με αρνητικό αποτέλεσμα προτού αποκαλύψει ότι μολύνθηκε. Αυτό δίνει τροφή στις υποψίες πως είχε μολυνθεί καιρό προτού διαγνωστεί αυτό, στοιχείο που εγείρει ανησυχίες για όσους είχαν συναντηθεί μαζί του ή πάει σε προεκλογικές συγκεντρώσεις του. Μετά τη Φλόριντα, ο Τραμπ θα συνεχίσει τον προεκλογικό του blitzkrieg στην Πενσιλβάνια (σήμερα Τρίτη) και στην Άιοβα (αύριο Τετάρτη). Αναμένεται να συνεχίσει με αμείωτο ρυθμό τις τρεις εβδομάδες που απομένουν.