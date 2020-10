Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ανεξήγητη ασθένεια συμμετέχοντα στη δοκιμή εμβολίου της Johnson & Johnson

Η βιομηχανία ανακοίνωσε ότι αναστέλλει προσωρινά την κλινική δοκιμή του πειραματικού εμβολίου της εναντίον του κορονοϊού...

Η φαρμακευτική βιομηχανία Johnson & Johnson ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι αναστέλλει προσωρινά την κλινική δοκιμή του πειραματικού εμβολίου της εναντίον του κορονοϊού, καθώς ένας από τους εθελοντές συμμετέχοντες σε αυτή ασθενεί χωρίς να έχει δοθεί εξήγηση γι’ αυτό, εξέλιξη που καθυστερεί μια από τις πιο προβεβλημένες προσπάθειες με σκοπό να τεθεί υπό έλεγχο η παγκόσμια πανδημία.

«Αναστείλαμε προσωρινά τη χορήγηση περαιτέρω δόσεων του υποψήφιου εμβολίου μας εναντίον της COVID-19 στο πλαίσιο των κλινικών δοκιμών του, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής τρίτης φάσης Ensemble, λόγω της ανεξήγητης ασθένειας συμμετέχοντα στη δοκιμή», ανέφερε ο όμιλος σε ανακοίνωσή του.

Αυτό συνεπάγεται ότι αναστέλλεται η λειτουργία του συστήματος εγγραφών μέσω Διαδικτύου, που είχε αρχίσει να λειτουργεί στα τέλη Σεπτεμβρίου και είχε σκοπό να συγκεντρωθούν 60.000 εθελοντές στο πλαίσιο της λεγόμενης τρίτης φάσης των κλινικών δοκιμών, και ότι επιλαμβάνεται η ανεξάρτητη επιτροπή που είναι αρμόδια για την ασφάλεια και την υγεία των συμμετεχόντων. Η κατάσταση του ασθενούς αξιολογείται από γιατρούς του ομίλου J&J και της επιτροπής, κατά την ίδια πηγή.

Ανεπιθύμητα σοβαρά συμβάντα αυτής της φύσης είναι «αναμενόμενη συνιστώσα κάθε κλινικής δοκιμής, ειδικά μεγάλου εύρους», ανέφερε η Τζόνσον & Τζόνσον. Τα πρωτόκολλα του ομίλου που εφαρμόζονται προβλέπουν την αναστολή μιας κλινικής δοκιμής ώστε να προσδιοριστεί εάν αυτά τα ανεπιθύμητα συμβάντα συνδέονται με το σκεύασμα υπό δοκιμή κι εάν η δοκιμή είναι ασφαλές να ξαναρχίσει.

Η εξέλιξη ακολουθεί μια παρόμοια αναποδιά που αντιμετώπισε η AstraZeneca Plc τον Σεπτέμβριο, όταν ανεστάλη η κλινική δοκιμή μεγάλου εύρους του δικού της πειραματικού εμβολίου, που αναπτύσσει σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, εξαιτίας της ανεξήγητης ασθένειας εθελοντή συμμετέχοντα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και η δοκιμή επαναλαμβάνεται στο ΗΒ, στη Βραζιλία, στη Νότια Αφρική και στην Ινδία, στις ΗΠΑ συνεχίζει να τελεί υπό αναστολή καθώς εκκρεμεί έλεγχος από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς. Πριν ανασταλεί η δοκιμή, τα αποτελέσματά της αναμένονταν περί τα τέλη του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του 2021.