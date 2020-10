Κόσμος

Αγνοούμενη μετά από έκρηξη στο σπίτι της (βίντεο)

Περίεργη εξαφάνιση αναφέρθηκε μετά από έκρηξη που ταρακούνησε ολόκληρη γειτονιά.

Μία περίεργη εξαφάνιση σημειώθηκε στο Οχάιο των ΗΠΑ, μετά από έκρηξη σε σπίτι.

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν για κατάσβεση φωτιάς το απόγευμα της Κυριακής.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, που δεν ήταν εκεί την ώρα της έκρηξης, είπε ότι η γυναίκα του ήταν στο σπίτι.

Η φωτιά ξέσπασε μετά την έκρηξη και μόλις κατάφεραν οι πυροσβέστες να την σβήσουν, ξεκίνησαν τις έρευνες για να την βρουν.

Σύμφωνα με αναφορές, η έκρηξη ακούστηκε σε πολύ μεγάλη απόσταση, ενώ ο αντίκτυπος της έκρηξης επηρέασε τα γειτονικά σπίτια. Μάλιστα, μία έγκυος επηρεάστηκε τόσο που πήγε να γεννήσει μετά την έκρηξη.