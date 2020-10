Υγεία - Περιβάλλον

Γώγος στον ΑΝΤ1: Ο κορονοϊός επιβιώνει και μεταδίδεται ευκολότερα με κρύο

Έως το τέλος του χρόνου στην Ελλάδα το φάρμακο του Τραμπ, εκτίμησε ο καθηγητής. Τα μέτρα και η αύξηση των κρουσμάτων και των νεκρών.