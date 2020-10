Κοινωνία

Κακοκαιρία: πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα σε όλη τη χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Έβρεξε" προβλήματα στην Αττική. Κυκλοφοριακό κομφούζιο και πτώσεις δέντρων. Βομβαρδισμένο τοπίο το Νέο Ηράκλειο. Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί.

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει από χθες πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας προβλήματα, όπως πλημμύρες, πτώσεις δέντρων αλλά και έναν εκτροχιασμό βαγονιού αμαξοστοιχίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Το έντονο κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται από νωρίς το πρωί πάνω από την Αττική, με την Πυροσβεστική να έχει ήδη δεχθεί 156 κλήσεις. Ειδικότερα, από τις πρωινές ώρες, η Υπηρεσία στην Αττική έχει δεχθεί 148 κλήσεις, κυρίως για τις περιοχές: Νέο Ηράκλειο, Νέα Ιωνία, Περιστέρι, Μοσχάτο και Αιγάλεω, για 103 κοπές δέντρων, 27 αντλήσεις υδάτων και 18 αφαιρέσεις αντικειμένων, ενώ οι περισσότερες ενέργειες είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στον μετεωρολογικό σταθμό του Άνω Κορυδαλλού με 43 χιλιοστά και στην περιοχή του Τατοΐου με 33 χιλιοστά.

Αυξημένη κίνηση επικρατεί μέχρι αυτήν την ώρα και στους δρόμους, ενώ νωρίτερα το πρόβλημα ήταν πιο έντονο στην Ιερά Οδό και στην οδό Πειραιώς. Η βροχή προκάλεσε επίσης προβλήματα στην κυκλοφορία στην Αμφιθέας, στη Μεσογείων, στην Βασιλίσσος Σοφίας και σε άλλους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, λόγω συσσώρευσης υδάτων. Το πρόβλημα πάντως παραμένει στη λεωφόρο Κηφισού, όπου επικρατεί μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από το Νέο Ηράκλειο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι θύμιζαν ανεμοστρόβιλο. Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, ενώ μία γυναίκα δίνει μάχη για τη ζωή της μετά τον τραυματισμό της από τον τοίχο του σπιτιού της, που κατέρρευσε επάνω της. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Ο αέρας έσκισε τέντες, ξεκόλλησε ταμπέλες και άλλα αντικείμενα, σήκωσε ακόμα και κεραμίδια από σπίτια και προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, ενώ τα συνεργεία της Πυροσβεστικής εργάζονται πυρετωδώς για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα.

Αυτήν την ώρα παραμένει κλειστή η οδός Πλαπούτα, στο Νέο Ηράκλειο, από τρία μεγάλα δένδρα που έχουν πέσει και γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας από την Τροχαία, ενώ κλειστοί για τον ίδιο λόγο είναι επίσης οδοί Μαρίνου Αντύπα, Δερβενακίων και Ανατολής.

Συγκεκριμένα, λόγω πτώσης δένδρων διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής τμήματα της Αττικής:

Στη λεωφόρο Κύμης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Μαρούσι, από το ύψος της συμβολής της με τη λεωφ. Πλαπούτα, στο Νέο Ηράκλειο.

Στη λεωφόρο Κύμης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Μεταμόρφωση, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μαρίνου Αντύπα.

Στην οδό Μαρίνου Αντύπα, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φιλοθέης.

Στην οδό Ανατολής, από το ύψος της οδού Ήρας.

Χάος στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ προκάλεσε η πτώση δέντρου στις γραμμές, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν και στην Αττκή. Το ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο τμήμα μεταξύ της Ειρήνης και του Νέου Ηρακλείου, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για να απομακρύνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τον κορμό.

Από την κακοκαιρία καταγράφονται και διακοπές ρεύματος σε ορισμένες περιοχές της Αττικής. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως σε τμήματα των περιοχών Αλίμου, Αργυρούπολης, Νέου Ηρακλείου και Αλσούπολης και η αποκατάσταση σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται σύντομα.

Νωρίτερα, βαγόνι αμαξοστοιχίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εκτροχιάστηκε στο ύψος της Χαλκίδας, σύμφωνα με πληροφορίες της εταιρίας. Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε λόγω πτώσης βράχων στη γραμμή, την οποία προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που πλήττει από χθες πολλές περιοχές της χώρας.

Περισσότεροι από 10.000 κεραυνοί έπεσαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα στην περιοχή του Ιονίου το βράδυ της Δευτέρας, με την κακοκαιρία να αφήνει πίσω της πλημμυρισμένους δρόμους και ζημιές.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ξεπέρασε η Κέρκυρα την έντονη βροχόπτωση που ξεκίνησε χθες νωρίς το απόγευμα και συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παρότι το ύψος της βροχής ήταν μεγάλο, εντούτοις τα κενά διαστήματα της βροχόπτωσης έδιναν το χρόνο τα νερά να αποστραγγισθούν χωρίς να προκαλέσουν λιμνάζουσες καταστάσεις.

Μικροπροβλήματα σημειώθηκαν στο κέντρο της Πόλης και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σπηλιάς όπου χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστική υπηρεσίας, σε τρεις περιπτώσεις για άντληση υδάτων και σε δύο περιπτώσεις για την απομάκρυνση κλαδιών και δέντρων. Από την κακοκαιρία σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος στη Βόρεια Κέρκυρα, ενώ τα όποια προβλήματα αποκαταστάθηκαν, άμεσα, από τα ενώ συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ

Μπροστά σε ένα εντυπωσιακό και ταυτόχρονα τρομακτικό θέαμα βρέθηκαν κάτοικοι στην Ποτίδαια Χαλκιδικής. Υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του κοντά στην παραλία της περιοχής, και όπως ήταν φυσικό, οι κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να τον απαθανατίσουν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος έκανε χθες την εμφάνισή του και στη θαλάσσια περιοχή Λιμενάρια της Θάσου:

Το μέτωπο των καταιγίδων, το οποίο, κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, κινήθηκε ανατολικά προκαλώντας μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, διασχίζει ήδη το Αιγαίο, όπως δείχνουν οι εικόνες από δορυφόρους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Μeteo.gr, το μέτωπο των καταιγίδων τις επόμενες ώρες θα επηρεάσει τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τοπικά την Κρήτη. Με εξαίρεση, πάντως, τα δυτικά τμήματα όπου θα συνεχιστούν οι τοπικές βροχές και καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γρήγορη βελτίωση του καιρού.

Ωστόσο, παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν, στις περιοχές που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, το πυροσβεστικό προσωπικό έχει τεθεί από εχθές Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.