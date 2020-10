Υγεία - Περιβάλλον

Συνεχίζει τη φονική του πορεία ο κορονοϊός στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ έχουν υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία παγκοσμίως. Ξεπέρασαν τους 214.000 οι νεκροί, «γονατίζει» από κρούσματα η Καλιφόρνια

Οι ΗΠΑ είχαν καταγράψει συνολικά 214.045 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 7.802.281 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 ως χθες Δευτέρα στις 19:24 (τοπική ώρα· 02:24 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Η Καλιφόρνια έχει επιβεβαιώσει τον υψηλότερο αριθμό μολύνσεων από κάθε άλλη πολιτεία (857.563), ενώ ακολουθούν το Τέξας (820.921) και η Φλόριντα (736.024). Η Νέα Υόρκη, πολιτεία που αρχικά αποτελούσε το επίκεντρο της πανδημίας στις ΗΠΑ, έχει καταγράψει πάνω από 470.000 περιπτώσεις.

Άλλες πολιτείες με πάνω από 210.000 μολύνσεις: η Τζόρτζια, το Ιλινόι, η Βόρεια Καρολίνα, η Αριζόνα, το Τενεσί και το Νιου Τζέρζι, σύμφωνα με το Τζονς Χόπκινς.

Οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα η οποία έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού παγκοσμίως, με πάνω από το ένα πέμπτο των θανάτων όσο και των μολύνσεων.