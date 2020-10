Κοινωνία

Καμπαγιάννης για Λαγό: Το χθεσινό είχε να κάνει με το ποιος θα είναι αρχηγός στη φυλακή

«Αν δε δοθεί αναστέλλουσα ισχύ, ανοίγει ο δρόμος για εντάλματα σύλληψης και θα τους δούμε να μπαίνουν στη φυλακή», είπε χαρακτηριστικά ο Θ. Καμπαγιάννης.

Για τα όσο έγιναν χθες στη δικαστική αίθουσα με αφορμή την αίτηση εξαίρεσης της έδρας του Γιάννη Λαγού μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος των Αιγύπτιων αλιεργατών, οι οποίοι δέχθηκαν επίθεση από μέλη της Χρυσής Αυγής.

«Το χθεσινό είχε να κάνει με το ποιος θα είναι αρχηγός στη φυλακή», σημείωσε ο νομικός, εκτιμώντας ότι το αίτημα εξαίρεσης δεν είχε να κάνει με τη διαδικασία της δίκης και επιχειρηματολογώντας τόνισε ότι αφενός δεν υποστηρίχθηκε από κανέναν άλλον από τους κατηγορούμενους, αφετέρου δεν η έδρα δεν στέρησε ποτέ κατά τη διάρκεια των 5,5 ετών τα δικαιώματα των κατηγορούμενων.

Σχετικά με το διαδικαστικό κομμάτι, είπε πως σήμερα θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις για το αν θα έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα οι ποινές της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής.

«Ανοίγει ο δρόμος να λάβουν τα διευθυντικά στελέχη της ΧΑ τις ανώτατες ποινές», είπε εξηγώντας πως αν δεν έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης από 5 έως 15 χρόνια, ενώ αν έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα από ένα έως οκτώ χρόνια.

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το θα έχουν οι καταδικασθέντες δικαίωμα του εκλέγεσθαι τόνισε ότι για να το στερηθούν το μόνο που χρειάζεται είναι «αλλαγή του εκλογικού νόμου».

Τέλος αστειευόμενος με τον Γιώργο Παπαδάκη, ότι έκανε «δεν θα πληρωθεί, αν και έκανε καλό ρεπορτάζ» για την εκπομπή, αφού απάντησε σε όλα τα ερωτήματα, ο κ.Καμπαγιάννης είπε πως «ούτως ή άλλως δεν μπήκαμε σε αυτή την υπόθεση για τα χρήματα, αλλά για να ‘ιδρώσουμε τη φανέλα’».