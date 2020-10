Οικονομία

Σύλληψη φυγόποινου για απάτες

Στη φυλακή φυγόποινος για απάτες πολλών χιλιάδων ευρώ.

Φυγόποινος, ο οποίος είχε καταδικασθεί τελεσίδικα από δικαστήριο της Θεσσαλονίκης σε 7ετή κάθειρξη για πλαστογραφία και απάτη, συνελήφθη το τελευταίο 24ωρο. Πρόκειται για 67χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε στην Καλαμαριά από αστυνομικούς της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι πράξεις για τις οποίες τιμωρήθηκε τελέστηκαν το 2006 και είναι σε βαθμό κακουργήματος με το όριο της σκοπούμενης ή προξενηθείσας ζημιάς, κατά τη δικαστική απόφαση, να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.